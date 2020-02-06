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      Рада почтила память Валентины Шевченко, которая выводила детей на парад после взрыва на ЧАЭС

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      В Раде почтили память экс-главы президиума Верховного Совета УССР Валентины Шевченко / скриншот из видео

      Во время заседания Верховной Рады в четверг, 6 февраля, народные депутаты минутой молчания почтили память экс-главы президиума Верховного Совета УССР Валентины Шевченко. Инициатором чествования стала депутат Наталья Королевская из фракции ОПЗЖ.

      Инициативу Королевской поддержали депутаты всех без исключения фракций парламента. Не поднялась только часть нардепов, среди которых – бывший глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович.

      Знайте больше: Умерла Валентина Шевченко – единственная женщина, которая возглавляла Верховную Раду УССР

      Впоследствии он объяснил свою позицию. По словам Вятровича, Валентина Шевченко была инструментом уничтожения украинской культуры советской властью. Именно она отвечала за смертельный первомайский парад детей во время радиационной весны 1986 года.

      Также бывший директор Украинского института национальной памяти обратил внимание на то, что Валентина Шевченко, находясь на посту председателя президиума парламента, подписала постановление об отклоненном ходатайстве о помиловании последнему приговоренному к смерти бойцу УПА Ивану Гончаруку в 1988 году.


      Отклонено ходатайство о помиловании Ивану Гончаруку / Фото "Новынарни"

      Что известно о Валентине Шевченко?
      Ночью 3 февраля умерла Валентина Шевченко – экс-председатель президиума Верховного Совета УССР. Шевченко серьезно болела и проходила лечение в клинике "Феофания". Она была единственной женщиной, когда-либо возглавлявшей Президиум Верховного Совета УССР.

      Валентина Шевченко родилась 12 марта 1935 года в Кривом Роге. Шевченко четыре года (1969 – 1972) работала заместителем министра образования УССР. На протяжении 10 лет Валентина Шевченко работала заместителем председателя президиума Верховного Совета УССР. В 1985 году, когда Шевченко было 50 лет, ее избрали председателем Верховного Совета УССР.

      После распада СССР Валентина Шевченко ушла из политики. Она мало появлялась на публике и не давала интервью.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Наталия Королевская Потери СССР Владимир Вятрович
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