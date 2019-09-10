Ради этого стоит жить, – Сенцов об освобождении и том, мог ли бы сделать по-другому

Незаконно заключенный Кремлем украинский режиссер Олег Сенцов думал об обмене и надеялся, что так когда-нибудь произойдет. Накануне чувствовал себя спокойно – пока не обнял дочь.

Все 5 лет не думать об этом было невозможно, об этом сказал Олег Сенцов во время совместной с Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве 10 сентября.

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Сенцов отмечает, что "знал – возвращение в Украину когда-то будет". Когда Сенцов узнал, что других заключенных украинцев из списка перевезли в "Лефортово", то еще неделю был в СИЗО в российском городе Лабытнанги.

Когда мне сказали с вещами на этап, я понял, что это будет обмен... Был вполне спокоен, никакого волнения, ожидания,

– рассказал он.

Сенцов признался – до выхода из самолета вообще не нервничал, пока не обнял свою дочь. Тогда понял: "Это один из тех немногих дней, ради которых стоит жить".

На вопрос о том, мог ли бы он все сделать по-другому, ответил – "имел полтора суток для побега".

"Я считал, что смогу еще что-то полезное сделать, думал, что со мной ничего не случится... В жизни все происходит так, как должно. Поэтому я к этому отношусь спокойно", – добавил Сенцов.

Что известно о заключении Сенцова и Кольченко?

Сотрудники российских оккупационных силовых структур задержали их в Симферополе 10 мая 2014 года, обвинили в якобы подготовке террористического акта.

В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет. В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля.

Олег Сенцов и Александр Кольченко вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в формате "35 на 35". Вместе с ними домой приехали 24 пленных моряка и еще 9 освобожденных узников.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала