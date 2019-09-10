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      ИМПИЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНА – НИГЕРИЯ ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE

      Ради этого стоит жить, – Сенцов об освобождении и том, мог ли бы сделать по-другому

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      Ради этого стоит жить, – Сенцов о встрече с дочерью
      Ради этого стоит жить, – Сенцов о встрече с дочерью / Ростислав Лабенский (24 канал)

      Незаконно заключенный Кремлем украинский режиссер Олег Сенцов думал об обмене и надеялся, что так когда-нибудь произойдет. Накануне чувствовал себя спокойно – пока не обнял дочь.

      Все 5 лет не думать об этом было невозможно, об этом сказал Олег Сенцов во время совместной с Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве 10 сентября.

      Это интересно: Вопрос остается открытым, – Сенцов ответил, пойдет ли в политику

      Сенцов отмечает, что "знал – возвращение в Украину когда-то будет". Когда Сенцов узнал, что других заключенных украинцев из списка перевезли в "Лефортово", то еще неделю был в СИЗО в российском городе Лабытнанги.

      Когда мне сказали с вещами на этап, я понял, что это будет обмен... Был вполне спокоен, никакого волнения, ожидания,
      – рассказал он.

      Сенцов признался – до выхода из самолета вообще не нервничал, пока не обнял свою дочь. Тогда понял: "Это один из тех немногих дней, ради которых стоит жить".

      На вопрос о том, мог ли бы он все сделать по-другому, ответил – "имел полтора суток для побега".

      "Я считал, что смогу еще что-то полезное сделать, думал, что со мной ничего не случится... В жизни все происходит так, как должно. Поэтому я к этому отношусь спокойно", – добавил Сенцов.

      Что известно о заключении Сенцова и Кольченко?

      Сотрудники российских оккупационных силовых структур задержали их в Симферополе 10 мая 2014 года, обвинили в якобы подготовке террористического акта.

      В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет. В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля.

      Олег Сенцов и Александр Кольченко вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в формате "35 на 35". Вместе с ними домой приехали 24 пленных моряка и еще 9 освобожденных узников.


      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала


      В Украину вернулись пленники Кремля / Инфографика 24 канала
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      Теги: Обмен пленными Новости политики Новости Украины Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Украина – Россия Заложники
      Источник: 24 канал
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