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      БЛОГ Блоги недели
      Сайт "24" еженедельно собирает 5 лучших блогов, которые читают больше других.

      Разгром России в Сирии, крымская вода раздора и Little Big как элемент войны: блоги недели

      -
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – как Турции удалось разгромить Россию в Сирии, пойдет ли Украина на уступки Путину и музыка как оружие России на международной арене.

      ​1. Пустити воду в Крим і вимкнути ATR: Україна йде на поступки Путіну?



      Будь-яка спроба вирішити питання з постачанням води окупантам, а вона в першу чергу потрібна військовим частинам на півночі Криму, готовим будь-якої миті піти в атаку на Україну, закінчитися тим, що в Україні почнеться некерований хаос.

      Вода в Крим – бути чи ні?

      ​2. Тріумф "Байрактарів": як Туреччині вдалося розгромити Росію в Сирії



      Турецька операція "Весняний щит" є найбільш вражаючим прикладом успішного розгрому противника в ході локальної війни, а умови війни багато в чому схожі зі становищем на Донбасі.

      Читайте більше матеріалів про атаку Росії на Туреччину в Сирії.

      3. Росія пізнається в біді, або Як в Москві почали дискримінацію громадян Китаю



      Китайське МЗС заявило, що Китай захистить своїх громадян за кордоном від дискримінації через коронавірус.

      Найцікавіше про новий коронавірус – шукайте тут.

      4. Поразка Росії в Сирії: як цим може скористатись Україна


      Незважаючи на деяку стабілізацію ситуації в Сирії, турецько-російське протистояння може спалахнути в будь-який момент з новою силою. Між президентами Туреччини та Росії йде боротьба за сфери впливу.

      Ще більше матеріалів автора – дивіться тут!

      5. Little Big на Євробаченні від Росії. Чому це ще один елемент гібридної війни?



      Панк-рейв-гурт з Санкт-Петербургу Little Big зачепив аудиторію максимально злим тролінгом "російської культури". Водка, балалайка і кокошник тішили самолюбство інтелігенції, мовляв "ми не такі". А "простий люд" впізнавав у ролику свої традиційні вихідні. Всі задоволені – пісня зайшла.

      Все найцікавіше про Євробачення-2020.

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Новости политики Атака России на Турцию в Сирии Война в Сирии Новости России Публикации Вода в Крыму Евровидение
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