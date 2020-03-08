Разгром России в Сирии, крымская вода раздора и Little Big как элемент войны: блоги недели
Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – как Турции удалось разгромить Россию в Сирии, пойдет ли Украина на уступки Путину и музыка как оружие России на международной арене.
1. Пустити воду в Крим і вимкнути ATR: Україна йде на поступки Путіну?
Будь-яка спроба вирішити питання з постачанням води окупантам, а вона в першу чергу потрібна військовим частинам на півночі Криму, готовим будь-якої миті піти в атаку на Україну, закінчитися тим, що в Україні почнеться некерований хаос.
Вода в Крим – бути чи ні?
2. Тріумф "Байрактарів": як Туреччині вдалося розгромити Росію в Сирії
Турецька операція "Весняний щит" є найбільш вражаючим прикладом успішного розгрому противника в ході локальної війни, а умови війни багато в чому схожі зі становищем на Донбасі.
Читайте більше матеріалів про атаку Росії на Туреччину в Сирії.
3. Росія пізнається в біді, або Як в Москві почали дискримінацію громадян Китаю
Китайське МЗС заявило, що Китай захистить своїх громадян за кордоном від дискримінації через коронавірус.
Найцікавіше про новий коронавірус – шукайте тут.
4. Поразка Росії в Сирії: як цим може скористатись Україна
Незважаючи на деяку стабілізацію ситуації в Сирії, турецько-російське протистояння може спалахнути в будь-який момент з новою силою. Між президентами Туреччини та Росії йде боротьба за сфери впливу.
Ще більше матеріалів автора – дивіться тут!
5. Little Big на Євробаченні від Росії. Чому це ще один елемент гібридної війни?
Панк-рейв-гурт з Санкт-Петербургу Little Big зачепив аудиторію максимально злим тролінгом "російської культури". Водка, балалайка і кокошник тішили самолюбство інтелігенції, мовляв "ми не такі". А "простий люд" впізнавав у ролику свої традиційні вихідні. Всі задоволені – пісня зайшла.
Все найцікавіше про Євробачення-2020.
Выбор редакции
-
Самые смешные мемы недели: истерия вокруг коронавируса в Черновцах, "вечный" Аваков и 8 мартасегодня , 20:00
-
Надеюсь, у нас будет девочка, – беременная Кэти Перри прокомментировала пол будущего ребенкасегодня , 19:24
-
"Колос" забил "Шахтеру" три гола, но потерпел досадное поражение: видеосегодня , 19:08