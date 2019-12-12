Мы идем, с*ка, - Рожковой из Нацбанка угрожают

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что ей угрожают в смс-сообщениях. Она воспринимает эти угрозы как реальные, связанные с ее работой.

Екатерина Рожкова в фейсбуке написала, что давление на нее и команду усиливается.

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Три дня подряд утром "митингующие" у дома стараются препятствовать моему выезду на работу. Приходится вызывать полицию и ехать на полицейском авто,

– рассказала заместитель главы Нацбанка.

Рожкова добавила, что 11 декабря получила сообщение на телефон с угрозами. Эти угрозы она воспринимает как реальные, связанные с выполнением служебных обязанностей в должности первого заместителя главы НБУ.

Застрахуй дом и здоровье. Увези детей. Мы идем, с*ка,

– написано в сообщении.



Екатерина Рожкова опубликовала сообщение, которое она получила / Фото: Фейсбук-страница Екатерины Рожковой

После этого в соседний дом Рожковой приехала полиция с саперами, потому что получили фейковое сообщение о заминировании.

Но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом,

– добавила Екатерина Рожкова.

Первый заместитель председателя Нацбанка заявила, что 11 декабря обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

"Но если кто-то думает, что таким образом можно заставить нас "откатить" реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то он очень ошибается", – отметила Рожкова.

Заметим, что правление Национального банка в открытом обращении пожаловалось на давление со стороны олигарха Игоря Коломойского. Впоследствии НБУ предоставил правоохранительным органам доказательства того, что митинги, которые продолжаются под зданием учреждения не спонтанные, а проплаченные.

Протесты под НБУ: что известно

После задержания бывших сотрудников НБУ детективами НАБУ 13 ноября под зданием Нацбанка началась бессрочная акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ". Митингующие требуют отставки главы правления Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой.

Организаторы акции – ОО "Стоп коррупции" и другие общественные организации. По словам пресс-службы банка, количество митингующих меняется ежедневно от нескольких десятков до 1 тысячи и более.

В один из дней протестующие принесли к НБУ голову свиньи, а 25 ноября ворвались внутрь здания. Пресс-служба Нацбанка подчеркнула, что этот инцидент не стал болезненным для Нацбанка.

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