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      "Руки прочь от Венесуэлы!": Мадуро прокомментировал введение новых санкций США против страны

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      Николас Мадуро
      Николас Мадуро / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Венесуэлы. В частности ограничения наложены на государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Вашингтон заблокирует активы корпорации на семь миллиардов долларов.

      Об этом сообщил телеканал CNN.

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      Санкции коснутся правительства страны, любых политических подразделений и агентств, включая Центральный банк Венесуэлы, а также любых лиц, действующих в интересах режима Николаса Мадуро.

      Глава Минфина США Стивен Мнучин отметил, что любые покупки венесуэльской нефти могут привести к блокированию счетов покупателей. Он также заявил, что блокируя активы PDVSA, США берегут эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка и потребителей.

      Николас Мадуро на английском языке обратился к главе США Дональду Трампу и потребовал оставить Венесуэлу в покое, так он прокомментировал введенные в отношении страны новые санкции во время выступления перед дипломатами, которые вернулись из США.

      Дональд Трамп, переворот в Венесуэле? Нет! Никогда! Не вмешивайся в дела Венесуэлы, руки прочь от Венесуэлы! Немедленно!
      – сказал Мадуро.

      Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо распорядился начать переназначения совета директоров в PDVSA и ее американской "дочки" Citgo.

      "Это позволит начать процесс восстановления нашей индустрии, которая находится в темные времена. Принимаем это решение, чтобы гарантировать, что Citgo продолжит оставаться венесуэльской компанией", – говорится в заявлении Гуайдо.

      Он также обратился к сотрудникам этих компаний, работающих за рубежом, призвав их продолжать свою деятельность. Кроме того, Гуайдо сообщил, что распорядился передать контроль за счетами страны легитимной власти.

      Что происходит в Венесуэле:

      • 23 января протестующие вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.
      • Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны.Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Свою поддержку оппозиционному лидеру также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Чили, Украина, Великобритания, Германия, Нидерланды, Испания и Франция.
      • На сторону Мадуро стал глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Стало также известно, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", чтобы охранять диктатора от протестующих (эту информацию 24 каналу подтвердили в украинских правоохранительных органах). В России все отрицают.
      • В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 35 человек. Также известно, что задержали около 800 активистов.
      • 26 января Франция и Испания выдвинули ультиматум Николасу Мадуро с требованием в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле. В случае отклонения ультиматума они заявили признать исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.
      • Действующее правительство Венесуэлы резкую отреагировало на ультиматум от стран ЕС, сказав, что власти страны никто не будет указывать, когда именно проводить выборы.

      Смотрите видео о кризисе в Венесуэле:

       

      Теги: Санкции Венесуэла Новости США
      Источник: 24 Канал
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