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      Саркастичные новости от Щура: Конкурс туалетов. Зеленский стал героем фильма "Всегда говори да"

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      Саркастичные новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Зеленский стал героем фильма "Всегда говори да" во время встречи с Эрдоганом. Когда всем показалось, что президенты строили украино-турецкий союз, Зеленский согласился, что деятельность оппозиционера Эрдогана – Фетхуллаха Гюлли – была противозаконной, хотя весь мир и до сих пор не увидел доказательств. В Украине провели соревнования лучших туалетов.

      Также в выпуске:

      Щедрая гедала рабащитома!

      Обыски в департаментах "расследований" 1+1, Дубинский и транссексуал Анжела.

      В Луцке готовят детей к жизни в постапокалиптическом мире.

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      Лицемерие и несовершенство гугл-мап.

      Кто самые популярные инстаграмщики на планете?

      Смотрите полный выпуск программы"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 9 февраля 2020:

       

      Где, как и сколько будет лечиться первый украинец с коронавирусом
      9 февраля
      876
      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины Новости политики Реджеп Эрдоган Владимир Зеленский #@)₴?$0 с Майклом Щуром Курьезные новости
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