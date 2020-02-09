Саркастичные новости от Щура: Конкурс туалетов. Зеленский стал героем фильма "Всегда говори да"
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Зеленский стал героем фильма "Всегда говори да" во время встречи с Эрдоганом. Когда всем показалось, что президенты строили украино-турецкий союз, Зеленский согласился, что деятельность оппозиционера Эрдогана – Фетхуллаха Гюлли – была противозаконной, хотя весь мир и до сих пор не увидел доказательств. В Украине провели соревнования лучших туалетов.
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Смотрите полный выпуск программы"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 9 февраля 2020: