Саркастичные новости от Щура: Конкурс туалетов. Зеленский стал героем фильма "Всегда говори да"

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – Зеленский стал героем фильма "Всегда говори да" во время встречи с Эрдоганом. Когда всем показалось, что президенты строили украино-турецкий союз, Зеленский согласился, что деятельность оппозиционера Эрдогана – Фетхуллаха Гюлли – была противозаконной, хотя весь мир и до сих пор не увидел доказательств. В Украине провели соревнования лучших туалетов.

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