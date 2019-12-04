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      Що не так з дієздатністю НАТО?

      172
      У НАТО не найкращі часи / ideologs.com

      Саміт НАТО, який відкривається в Лондоні у 70-ту річницю від дня створення альянсу, стане символом важких часів у його історії.

      Вперше за багато десятиліть існують сумніви в тому, що союз світових демократій здатний впоратися з головним своїм завданням – бути гарантом безпеки в Європі і Атлантиці.

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      Те, що президент Франції Еммануель Макрон називає "смертю мозку НАТО", почалося аж ніяк не сьогодні, а із закінченням "холодної війни". Огидна "імперія зла" – Радянський Союз – назавжди зникла з політичної карти світу, розпався Варшавський Договір, країни центральної і східної Європи стали демократичними, про демократію заговорили і в Росії. Навіщо тоді потрібно НАТО? Навіть розширення альянсу, до якого вступали країни центральної і південної Європи, сприймалося швидше як інерція, а бажання приєднатися з боку України і Грузії було сприйнято як примха.

      Так НАТО і проспав відродження – вже в новому, путінському вигляді – агресивного, небезпечного для стабільності і світу авторитарного режиму в Кремлі. Проспав до такої міри, що дотепер не може прокинутися. Той самий Макрон, який першим заговорив про "смерть мозку НАТО", одночасно намагається довести, що Росія – не ворог альянсу. Хоча в Кремлі практично і не приховують своєї ворожості. Так що запевнення Макрона – найкраща ілюстрація хвороби, у якій президент Франції підозрює своїх партнерів.

      Але неадекватність Макрона – зовсім не доказ адекватності інших лідерів країн альянсу. Головна загроза дієздатності НАТО – не Макрон, а Трамп. Те, що Сполучені Штати в період його авантюрного президентства перестали відігравати роль лідера західного світу, вдарило і по репутації альянсу, і по його можливостям, і по його перспективам. Ще одна проблема – фактичний розкол між країнами, які усвідомлюють небезпеку з боку Москви і тими, хто з погано зрозумілих причин воліє підтримувати дружні відносини з Путіним. І це – один з важливих наслідків розширення альянсу. Виявилося, що перемога над комунізмом зовсім не щеплення від авторитаризму і нестримного популізму. Хвороба, від якої зараз страждає Україна і яка може стати фатальною для її майбутнього, не оминула багато країн центральної та південної Європи і зробила їх справжніми "російськими кіньми" у системі безпеки альянсу.

      Втім, побоюватися за майбутнє альянсу я б не поспішав. Чим важче "прокидатися" будуть в НАТО, тим більш агресивну роль буде грати Росія. І рано чи пізно вона поставить альянс перед справжнім викликом. Зрозуміло, за це доведеться дорого заплатити – але євроатлантичну солідарність буде відновлено.

      Для нас питання полягає тільки в тому, де під час цього вирішального конфлікту буде Україна – поруч з демократичним світом або в союзі з державою-агресором.

      Автор: Віталій Портников
      Джерело: Еспресо

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики НАТО Новости России Новости Украины Новости США Публикации
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