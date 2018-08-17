"Шпионские" фото подтвердили странный дизайн смартфона Google Pixel 3 XL

В конце июля инсайдеры продемонстрировали третье поколение смартфонов Google Pixel со всех сторон. Особенно пользователей сети разочаровало изображение передней части XL-устройства, ведь вверху дисплея он имеет огромную выемку. И, похоже, изображение оказалось правдивым.

Об этом сообщает 9to5google.

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Ждать презентацию новых устройств осталось относительно недолго. Анонс состоится уже 4 октября, о чем уже рассказали сами представители компании. И, похоже, противников дисплейных "хохолков" новый Pixel 3 XL разочарует.

A @MobileSyrup reader spotted this possible Pixel 3 XL photo in the wild on the streetcar in Toronto, Ontario today. Our team thinks the photo is legitimate, especially given the big notch and substantial chin. Do you think this is a photo of the Pixel 3 XL? pic.twitter.com/nPTGHmIVUO — MobileSyrup (@MobileSyrup) 16 серпня 2018 р.

Google Pixel 3 XL засветился на фото в Twitter, его сфотографировали в Торонто, причем журналисты не особенно сомневаются в подлинности Pixel 3 XL. В увеличенном виде устройство выглядит именно так.

Так что снимок подтверждает старую информацию о дизайне флагмана. Ключевыми отличиями станут выемка в верхней части и так называемый "подбородок" – в нижней.

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