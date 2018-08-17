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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

"Шпионские" фото подтвердили странный дизайн смартфона Google Pixel 3 XL

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Google Pixel 3 XL получит странный дизайн
Google Pixel 3 XL получит странный дизайн / Фото из свободных источников

В конце июля инсайдеры продемонстрировали третье поколение смартфонов Google Pixel со всех сторон. Особенно пользователей сети разочаровало изображение передней части XL-устройства, ведь вверху дисплея он имеет огромную выемку. И, похоже, изображение оказалось правдивым.

Об этом сообщает 9to5google.

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Ждать презентацию новых устройств осталось относительно недолго. Анонс состоится уже 4 октября, о чем уже рассказали сами представители компании. И, похоже, противников дисплейных "хохолков" новый Pixel 3 XL разочарует.

Google Pixel 3 XL засветился на фото в Twitter, его сфотографировали в Торонто, причем журналисты не особенно сомневаются в подлинности Pixel 3 XL. В увеличенном виде устройство выглядит именно так.

Так что снимок подтверждает старую информацию о дизайне флагмана. Ключевыми отличиями станут выемка в верхней части и так называемый "подбородок" – в нижней.

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Теги: Техно Смартфоны Google
Источник: 24 Канал
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