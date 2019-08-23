Підпільний прапор України і як змінилися зрадники після анексії: новини Кримнаша

Відомий блогер КРИМських бандерівець збирає найбільш резонансні новини з анексованого півострова. Читайте новий випуск - "Оставайтесь людьми, несмотря ни на что".

1. З Днем державного прапора України!

2. 23 серпня 1991 року синьо-жовтий стяг вперше внесли у Верховну Раду. Україна стала незалежною.

23 серпня 1991 року синьо-жовтий стяг вперше внесли у Верховну Раду. Україна стала незалежною. pic.twitter.com/Lanorclb1q — Оккупированный Крым (@EQuilibrium0652) 23. srpna 2019

3. Сьогодні День Державного Прапора України. Зі святом! Фото зроблено кілька днів тому в горах над Ялтою.

Сьогодні, 23.08, День Державного Прапора України. Зі святом!



Фото зроблено кілька днів тому в горах над Ялтою. Додав його в альбом/колекцію «Поєднання кольорів (і букв), випадкові (і не дуже)»: https://t.co/QFBtjPd30Q pic.twitter.com/DE2jtOV3rM — Wasily Crimea (@wasily_crimea) 22. srpna 2019

4. Студія, студія! Веду репортаж з місця великих подій. Неймовірно, проте повз мої вікна щойно пройшла невеличка група підлітків, з музичної колонки в яких лунав гурт "Пирятин"! Святкують.

5. В аннексированном Крыму в городе Ялта неизвестные раскрасили в сине-желтые цвета установленный у гостиницы "Ялта" знак.

В аннексированном Крыму в городе Ялта неизвестные раскрасили в сине-желтые цвета установленный у гостиницы “Ялта” знак. Об этом сообщила активистка из оккупированного Крыма Наталья Лютикова, которая опубликовала соответствующее фото https://t.co/aSMWnc5cMg pic.twitter.com/Rv2g2Tp5Hx — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 23. srpna 2019

6. Севастополь теж вітає з Днем державного прапора!

7. Тільки на окупованих територіях розуміють справжнє значення ПРАПОРА твоєї країни… Бажаю усім цінувати і розуміти! Криму – підняти найскоріше, щоб більше ніколи не втратити! Україні – стати єдиною під Прапором! З Днем нашого Прапора, Країно!

Тільки на окупованих теріторіях розуміють справжне значення ПРАПОРА твоєї країни...

Бажаю усім цінувати і розуміти!

Криму-підняти найскоріше,щоб більше ніколи не втратити!

Україні-стати єдиною під Прапором!

С Днем нашого Прапора,Країна! pic.twitter.com/yR6FDuSEDR — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 23. srpna 2019

8. Вітаю всіх українців з Днем Державного Прапора. Вірю, що буде день, і наш жовто-синій стяг майорітиме над Кримом і Донбасом! Слава Україні!

Вітаю всіх українців з Днем Державного Прапору

Вірю,що буде день,і наш жовто-синій стяг майорітиме над Кримом і Донбасом!

Слава Україні! — D///emielev BACK (@AzatlikUA) 23. srpna 2019

9. Некоторые крымчане сегодня украсили свою одежду (и не только) цветами флага Украины.

Крим, 23.08.19

З Днем Прапора України! pic.twitter.com/pJ5lBEt3KP — Сектор Крыма (@SectorCrimea) 23. srpna 2019

10. Друзі, українці, вітаю з Днем нашого, рідного, найкрасивішого в усьому світі прапора! На жаль, в Криму ми можемо його підняти або десь на безлюдді, або десь високо в горах, або далеко в морі. Мої діти ще в 14 році намалювали його та повісили на холодильник. Змінюються інші малюнки, але прапор висить на головному, почесному місці. Бережіть те, що у вас є, пишайтесь своєю країною та її прапором, вчіть дітей української мови та бережіть нашу Неньку – бо вона найкраща країна світу!!!

"Друзі, українці, вітаю з Днем нашого, рідного, найкрасивішого в усьому світі прапора! Нажаль, в Криму ми можемо його підняти або десь на безлюдді, або десь високо в горах, або далеко в морі. Мої діти ще в 14 р. намалювали його та повісили на холодильник > https://t.co/QgrdFEchUw pic.twitter.com/zUEbtGSx7A — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 23. srpna 2019

11. 23 серпня 2012 року в Євпаторії над морем підняли найбільший прапор України. Тому що Крим – це Україна, а сьогоднішня рашистська окупація – явище тимчасове, яке околіє разом з путірашкой. З Днем державного прапора!

23 серпня 2012 в Євпаторії над морем підняли найбільший прапор України. Тому що Крим – це Україна, а сьогоднішня рашистська окупація – явище тимчасове, яке околіє разом з путірашкой. З днем державного прапора! pic.twitter.com/EihAy2GAPb — Крымская Жужелица (@crimea2042) 23. srpna 2019

P.S. "Здесь подымается самый большой флаг. Люди радуются тому, что видят на море, как украинские яхты, украинские спортсмены на моторных катерах, на скутерах бороздят просторы нашего залива" – воодушевленно молвил заместитель городского головы Евпатории Сергей Стрельбицкий, поздравляя жителей и гостей города с Днем государственного флага Украины. А было это 23 августа 2012 года.

Это уже в марте 2014 года Стрельбицкий переметнулся на сторону оккупантов и был назначен ими "министром курортов и туризма" Крыма. Это уже потом у Стрельбицкого "замирало" сердце при виде триколора, как когда-то оно "замирало" при виде "украинского флага, украинских яхт и украинских спортсменов". Но Стрельбицкий не одинок в своем ничтожестве. Таких среди коллаборантов ровно 100%. Даже Гоблин, когда это было выгодно, рассказывал в 2012 году про нищету в россии и "чиновничий произвол абсолютно на всех местах", а также гордился тем, что является гражданином Украины. А 26 февраля 2014 года, во время самого масштабного проукраинского митинга в Симферополе, Гоблин назвал свезенных ватных гопников "провокаторами" и "профессиональными русскими", но уже спустя некоторое время Гоблин стал "главой" Крыма и прогнулся с потрохами под россию, а за решетку начали бросать тех, кто выходил на митинги за единство Украины…

Сегодня в Крыму скончался президент Крымского государственного инженерно-педагогического университета Февзи Якубов. Во время выборов президента Украины в 1999 году Якубов являлся доверенным лицом Леонида Кучмы, а на президентских выборах 2004 года был доверенным лицом Виктора Януковича. В 2014 году Якубов прогнулся под оккупантов и начал их восхвалять, а уже в 2018 году коллаборант, который имел звания "заслуженного работника образования Украины", "почетного гражданина Крыма" и "Героя Украины", стал доверенным лицом путина на выборах путина, которого слезно просил не забирать из Крыма Аксенова.

К чему я все это? К тому, что есть люди без чести, совести и достоинства, для которых важна исключительно сиюминутная похлебка, которой они навсегда запятнают свои одежды. Всех настоящих людей поздравляю с Днем государственного флага Украины. Оставайтесь людьми, несмотря ни на что.

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