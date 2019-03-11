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      Скандал с "Нацкорпусом": были ли договоренности с Аваковым и при чем тут Тимошенко

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      Партийцы "Нацкорпуса" и активисты "Нацдружин" в Киеве и Черкассах провели массовые протесты за то, чтобы президент способствовал расследованию коррупции в "Укроборонпроме". Акции закончились столкновениями. Интересно, что после обнародования расследования о "рюкзаке Авакова", такого возмущения народных мстителей из "Национального корпуса" не наблюдалось.

      Что известно о столкновениях с "Нацкорпусом"

      В субботу, 9 марта, партийцы "Нацкорпуса" и активисты "Нацдружин" вышли к Администрации с требованиями задержать всех, кто ворует в оборонке. Побудило их к этому журналистское расследование о коррупции в оборонной сфере при участии ближайшего окружения Петра Порошенко.

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      Акция переросла в стычку. "Нацдружинники" убеждают, что ее начали полицейские, а у тех версия другая.

      После этого активисты поехали ловить Петра Порошенко в Черкассы, там проходили дни памяти Шевченко. По их версии, автобусы с ними несколько раз задерживали в пути. А здешних нацдружиников полиция не пропустила к Порошенко, из-за чего мол схватка произошла и там. По версии полиции в результате столкновения пострадали 22 милиционера. А двух партийцев "Нацкорпуса", среди которых и председатель Черкасской ячейки, задержали.

      При чем тут Аваков

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      Арсен Аваков

      На инцидент отреагировал и Министр внутренних дел Арсен Аваков. Мол, "праведный гнев" справедлив, но националисты перегнули палку. Поэтому и против борцов за справедливость открыли уголовные дела. Кстати, самому Авакову неоднократно предъявляли кураторство над этой организацией. Некоторые политики считают, что именно он и организовал протесты против Порошенко, однако дружинники вышли из-под контроля.

      Знал ли Арсен Аваков об акциях "Нацкорпуса", которые готовятся в Киеве и в Черкассах? Конечно, знал. Это его работа,
      – подчеркнул нардеп от БПП Мустафа Найем.

      Реакция главы "Нацкорпуса" Белецкого

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      Андрей Белецкий

      Нардеп и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий довольно агрессивно отреагировал на вопрос журналистов, почему "Нацкорпус" только сейчас возмутило, что входы к Администрации Президента перекрыты железными заборами. Хотя, резиденция гаранта ограждена уже несколько лет. Столько же здесь действует пропускная система.

      Читайте также: На акции против Гладковских вспыхнули столкновения под админстрацией Президента в Киеве: фото, видео

      В партии убеждают, именно из-за того, что их не пропустили в администрацию, начался конфликт с правоохранителями.

      Нет, это абсолютная ахинея, я по этой улице ходил неделю назад и там не было ни три, ни два, ни одной границы... Был план отнести требования под АП, где их оставить у одного из руководителей, но улица Банковая без всякого судебного решения оказалась перекрытой границей спецназовцев,
      – заявил народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

      В то же время, Андрей Белецкий отбрасывает версию и о сотрудничестве с Аваковым. И снова на предположение журналистов отвечает по-хамски. "Это заряд Банковой говорить сейчас про Авакова. Если бы вы привели хоть один факт, но вы не можете. Занимаетесь сплетнями", – сказал народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

      "Нацкорпус" произнес к президенту требования: задержать всех причастных к хищению в армии и отчитываться о расследовании. Иначе обещают вернуться в следующую субботу, 16 марта.

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      Интересно, что когда журналисты обнародовали доказательства того, что сын Арсена Авакова и его заместитель воровали средства с закупки рюкзаков для Нацгвардии, такого возмущения народных мстителей из "Национального корпуса" не наблюдалось.

      Как отреагировали в МВД

      Отрицают сотрудничество с дружинниками и в МВД.

      Хотя бы услышать на каком основании так считается, почему?
      – ответил спикер МВД Артем Шевченко.

      Аваков – Тимошенко – Порошенко

      В то же время, последние несколько месяцев противостояние между вертикалью Порошенко и Авакова нарастает. Так МВД активно ищет доказательства подготовки к подкупу избирателей людьми Порошенко.

      Читайте также: "Народный фронт" на грани развала: однопартийцы разделились на два лагеря

      А подотчетные Президенту СБУ и ГПУ ищут доказательства подкупы избирателей Юлией Тимошенко. Именно с ней, по версии некоторых журналистов и политиков Арсен Аваков и договоренности. Хотя он это и отрицает.

      Как отреагировали в МВД

      Отрицают сотрудничество с дружинниками и в МВД.

      Хотя бы услышать на каком основании так считается, почему?
      – ответил спикер МВД Артем Шевченко.

      Аваков – Тимошенко – Порошенко

      В то же время, последние несколько месяцев противостояние между вертикалью Порошенко и Авакова нарастает. Так МВД активно ищет доказательства подготовки к подкупу избирателей людьми Порошенко.

      Читайте также: "Народный фронт" на грани развала: однопартийцы разделились на два лагеря

      А подотчетные Президенту СБУ и ГПУ ищут доказательства подкупа избирателей Юлией Тимошенко. Именно с ней, по версии некоторых журналистов и политиков Арсен Аваков в договоренности. Хотя он это и отрицает.

      аваков мартиненко тимошенко
      Аваков и Мартыненко склоняются к Тимошенко

      Ранее журналисты 24 канала писали, что "Народный фронт" разбился на два лагеря. Один из них поддерживает Петра Порошенко, другой – Тимошенко. Министр внутренних дел Арсен Аваков и олигарх и экс-нардеп Николай Мартыненко почти не скрывают, что играют в пользу Юлии Тимошенко.

      blog_ava
      Аваков не хочет позволить Порошенко получить абсолютную власть, – эксперт
      11 марта
      584
      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Арсен Аваков Коррупционные схемы в Укроборонпроме Андрей Белецкий Национальный корпус Новости Черкасс столкновения Столкновения в Киеве
      Источник: 24 канал
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