Громкое видео с новогодним корпоративом в Нацбанке: что говорят в НБУ

В пресс-службе Нацбанка подтвердили информацию, что 21 декабря проходил их новогодний корпоратив в помещении госрегулятора. Мероприятие им обошлось в более чем 220 тысяч гривен.

Накануне нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский опубликовал резонансное видео якобы с празднования новогоднего корпоратива в помещении Нацбанка. На обнародованных кадрах, в частности, можно услышать громкую музыку и увидеть танцовщиц. По его словам, организовали мероприятие председатель НБУ Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова.

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В ответ на запрос 24 канала, в пресс-службе Нацбанка подтвердили, что 21 в помещении Национального банка действительно проходили "внутренние мероприятия в канун празднования Нового года".

В рамках этих мероприятий происходили:

награждение лучших работников по итогам второго полугодия,

поздравление руководством НБУ сотрудников;

короткая культурно-развлекательная программа.

По словам представителей Нацбанка, эта культурно-развлекательная программа предусматривала выступление вокальной группы и танцевальный флешмоб для их сотрудников.

Относительно финансирования и организации, то всем занимался профсоюз работников НБУ. Также к организации был привлечен внешний подрядчик, однако, кто именно, в НБУ не уточнили. Общая стоимость мероприятия составила 221 тысячу 364 гривны.

В пресс-службе добавили, что никого из известных личностей или артистов выступить на новогоднем корпоративе они не приглашали.

Добавим, недавно еще один громкий корпоратив провела крупнейшая политсила в парламенте "Слуга народа". Их мероприятие прошло в столичном выставочном центре "Парковый", а обошелся он "слугам народа" почти 1 миллион гривен.

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