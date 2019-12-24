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      Громкое видео с новогодним корпоративом в Нацбанке: что говорят в НБУ

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      В НБУ отреагировали на резонансное видео с их новогодним корпоративом / joinfo.ua

      В пресс-службе Нацбанка подтвердили информацию, что 21 декабря проходил их новогодний корпоратив в помещении госрегулятора. Мероприятие им обошлось в более чем 220 тысяч гривен.

      Накануне нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский опубликовал резонансное видео якобы с празднования новогоднего корпоратива в помещении Нацбанка. На обнародованных кадрах, в частности, можно услышать громкую музыку и увидеть танцовщиц. По его словам, организовали мероприятие председатель НБУ Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова.

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      В ответ на запрос 24 канала, в пресс-службе Нацбанка подтвердили, что 21 в помещении Национального банка действительно проходили "внутренние мероприятия в канун празднования Нового года".

      В рамках этих мероприятий происходили:

      • награждение лучших работников по итогам второго полугодия,
      • поздравление руководством НБУ сотрудников;
      • короткая культурно-развлекательная программа.

      По словам представителей Нацбанка, эта культурно-развлекательная программа предусматривала выступление вокальной группы и танцевальный флешмоб для их сотрудников.

      Относительно финансирования и организации, то всем занимался профсоюз работников НБУ. Также к организации был привлечен внешний подрядчик, однако, кто именно, в НБУ не уточнили. Общая стоимость мероприятия составила 221 тысячу 364 гривны.

      В пресс-службе добавили, что никого из известных личностей или артистов выступить на новогоднем корпоративе они не приглашали.

      Добавим, недавно еще один громкий корпоратив провела крупнейшая политсила в парламенте "Слуга народа". Их мероприятие прошло в столичном выставочном центре "Парковый", а обошелся он "слугам народа" почти 1 миллион гривен.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новогодние праздники Скандал НБУ
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