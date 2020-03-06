Замена министра финансов: почему сняли Маркарову и при чем здесь Коломойский

Обновление Кабинета министров состоялось 4 марта. Отдельно стоит обратить внимание на ротацию главы министерства финансов, ведь именно это ведомство играет ключевую роль в деле возможного возвращения ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Почему у Коломойского и Боголюбова забрали банк?

Государство национализировало ПриватБанк в 2016 году во время финансового кризиса из-за неплатежеспособности. Банкротство "Привата" могло угрожать всей банковской системе Украины. К такому шагу украинских чиновников побудил Международный валютный фонд (МВФ). По мнению организации, это решение гарантирует надежность операций крупнейшего банка Украины. ПриватБанк получил от государства докапитализацию.

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Акционеры банка олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов стояли на позициях того, что Национальный банк осуществлял систематическое давление на "Приват" и способствовал его банкротству.

Международная компания Kroll провела аудит ПриватБанка и обнаружила, что мошеннические действия акционеров привели к убыткам в 5,5 миллиарда долларов. Коломойский назвал эти обвинения "фейком".

Впоследствии полетели иски в суд с обеих сторон. Первое важное судебное решение вынес Окружной административный суд города Киева уже к концу каденции Петра Порошенко. Суд признал национализацию ПриватБанка необоснованной. Акционеры пожелали получить компенсацию 2 миллиарда долларов. Нацбанк подал апелляцию на это решение.



Коломойский и Боголюбов требуют компенсацию за "ПриватБанк" около 2 миллиардов долларов / Getty Images

Уже нынешнее руководство ПриватБанка инициировало иск в американский суд в штате Делавэр. От Коломойского и Боголюбова требуют возмещения более 600 миллионов долларов. Эти деньги акционеры якобы получили в результате противоправных действий.

Сейчас активы Коломойского и Боголюбова на 2,6 миллиарда долларов арестованы Лондонским судом. Продолжается рассмотрение дела.

Почему это дело важно для украинской экономики?

За делом Коломойского наблюдают не только украинские финансисты, но и эксперты из Международного валютного фонда. Для них принципиально не допустить возвращение ПриватБанка Коломойскому и Боголюбову и не выплачивать им никаких компенсаций. Иначе – Украина может остаться без транша.

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Но почему МВФ настолько принципиально не допускает возврат банка предыдущим владельцам? По словам заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой, неурегулированность проблемы ПриватБанка является угрозой прозрачности банковского сектора и инвестиционному климату.

Рожкова отметила, что МВФ хочет получить сильный сигнал о сохранении административной независимости Приватбанка и НБУ. Речь идет о независимости структур от олигархического влияния.

Реформы, которые продвигает МВФ в Украине порой не имеют реальных результатов. Согласно экспертизами организации, реформы в стране происходят волнообразно и обычно для того, чтобы угодить инвесторам. Поэтому, реальные шаги по деолигархизации экономики – это вопрос доверия к Украине.

Если банк вернут прежним владельцам, это серьезно ударит по имиджу Украины и отобьет желание инвестировать. Отсутствие транша от МВФ, по некоторым оценкам, может привести страну к дефолту. Правительству нужно искать пути для того, чтобы обеспечить выполнение бюджета.



Сотрудничество с МВФ – стратегически важно для дальнейшего развития украинской экономики / Фото 24 канал

Чтобы не допустить возвращения банка, МВФ продвигает в Украине "антиколомойський" законопроект, согласно которому государство не сможет возвращать банки предыдущим владельцам. В Верховной Раде предложили альтернативный вариант законопроекта, который должен стать компромиссным между интересами МВФ и Коломойского.

По словам главы финансового комитета Даниила Гетманцева, альтернативный законопроект не противоречащей принципу "невозврата" банка, однако затронет возможность определения компенсации. По его словам, размер компенсации должен определять только суд, а назначение любых алгоритмов, которые ограничивали бы деятельность судов – является неконституционным.

Отметим, что Коломойский требует от Украины 2 миллиарда долларов компенсации. Международный валютный фонд не будет удовлетворен в случае такой выплаты.

Почему позиция Министерства финансов – важна?

Министерство финансов – ведомство, которое организовывает и налаживает работу с Международным валютным фондом. Устойчивая позиция и влияние именно этого министерства играет большую роль в деле невозврата ПриватБанка Игорю Коломойскому.

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Минфин также определяет стратегию развития государственных банков, среди которых есть и "Приват". Бывший руководитель ведомства Оксана Маркарова была принципиальной сторонницей приватизации банков, принадлежащих государству. В частности, ПриватБанк должны были продать частным лицам как только будет для этого возможность.

Также Маркарова принципиально не желала возвращения "Привата" Коломойскому и выплату каких-либо компенсаций, держа линию МВФ.

У нас нет такой статьи в государственном бюджете (о выплате компенсации Коломойскому, – ред.). На сегодняшний день владелец "ПриватБанка" – государство. Государство капитализировало в этот банк 155,3 миллиарда гривен. По плану, банк должен быть возвращен на частный рынок и приватизирован. И государство должно получить назад максимальную часть из средств, которые мы туда вложили.

– сказала Маркарова в интервью LB.



Оксана Маркарова / Фото из открытых источников

Именно в поиске компромисса между Коломойским и МВФ была проблема Оксаны Маркаровой – она ​​слишком независимая и не может предоставить соответствующий уровень лояльности, уверен основатель просветительской инициативы "Последний капиталист" Валентин Красноперов.

Мне известно о двух факторах причин увольнения Маркаровой. Первое – с Маркаровой действительно трудно договориться по Коломойскому. Второе – она ​​была слишком консервативной по расходам из бюджета.

– сказал Красноперов в комментарии 24 каналу.

Что означает консервативность в расходах из бюджета? Например, недавно экс-министр экономики Милованов опубликовал пост, где рассказал о 90 миллиардах гривен дотаций, которые должны выделить для поддержки промышленности. Оксана Маркарова ответила, что надо не выдавать государственные дотации, а снижать налоги и улучшать условия ведения бизнеса.

По словам эксперта, следует также учитывать идеологические разногласия Маркаровой и экономической политики, которую хочет проводить власть.

"Как мы слышали, наблюдательные советы – чуть ли не разогнать, дополнительные пенсии – раздать. Все это очень трудно шло бы через Маркаров. По сути, Ермаку, который хочет напрямую контролировать правительство, она была бы неудобна", – подытожил Красноперов.

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