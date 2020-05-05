Сначала запустят электрички: как Укрзализныця будет выходить из карантина

Укрзализныця планирует начать выход из карантина с запуска электричек. Далее на маршруты выйдут скоростные поезда категории "Интерсити" и " Интерсити+".

Сейчас в Укрзализныце только обсуждают такую инициативу. Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в транспортной отрасли.

Кстати Укрзализныця может перейти на 4-дневную рабочую неделю из-за COVID-19

Итак, предварительно, Укрзализныця будет выходить из карантина по такому плану:

запуск пригородных электропоездов;

выход на маршруты скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити+";

полноценный запуск железнодорожного сообщения в пределах Украины.

В то же время запуск международных перевозок будет зависеть от решения, в частности соседних стран, с которыми налажено пассажирское железнодорожное сообщение.

Также нет информации, будет ли ограничивать Укрзализныця количество пассажиров в поездах после завершения карантина.

Согласно последнему решению правительства, карантин в Украине продлили до 22 мая. Однако уже с 11 числа произойдут определенные смягчения.

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Ослабление карантина: что заработает в Украине с 11 мая / Инфографика 24 канала

Что известно о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин , впоследствии его дважды продлевали. До последнего времени он действовал до 11 мая.

, впоследствии его дважды продлевали. До последнего времени он Уже с 11 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали.

С 1 мая в Украине начнут открывать продовольственные и аграрные рынки. Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдение дистанции.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала