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      Сначала запустят электрички: как Укрзализныця будет выходить из карантина

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      Как Укрзализныця будет выходить из карантина: СМИ сообщили о возможных планах перевозчика
      Как Укрзализныця будет выходить из карантина: СМИ сообщили о возможных планах перевозчика / Железнодорожный информационный портал

      Укрзализныця планирует начать выход из карантина с запуска электричек. Далее на маршруты выйдут скоростные поезда категории "Интерсити" и " Интерсити+".

      Сейчас в Укрзализныце только обсуждают такую инициативу. Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в транспортной отрасли.

      Кстати Укрзализныця может перейти на 4-дневную рабочую неделю из-за COVID-19

      Итак, предварительно, Укрзализныця будет выходить из карантина по такому плану:

      • запуск пригородных электропоездов;
      • выход на маршруты скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити+";
      • полноценный запуск железнодорожного сообщения в пределах Украины.

      В то же время запуск международных перевозок будет зависеть от решения, в частности соседних стран, с которыми налажено пассажирское железнодорожное сообщение.

      Также нет информации, будет ли ограничивать Укрзализныця количество пассажиров в поездах после завершения карантина.

      Согласно последнему решению правительства, карантин в Украине продлили до 22 мая. Однако уже с 11 числа произойдут определенные смягчения.

      Обратите внимание Когда откроют метро в Киеве: заявление Шмыгаля

      Послаблення карантину інфографіка 24 каналОслабление карантина: что заработает в Украине с 11 мая / Инфографика 24 канала

      Что известно о выходе Украины из карантина

      • В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. До последнего времени он действовал до 11 мая.
      • Уже с 11 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
      • По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали.
      • С 1 мая в Украине начнут открывать продовольственные и аграрные рынки. Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдение дистанции.

      етапи виходу з карантину
      5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Укрзализниця
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