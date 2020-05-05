Сначала запустят электрички: как Укрзализныця будет выходить из карантина
Укрзализныця планирует начать выход из карантина с запуска электричек. Далее на маршруты выйдут скоростные поезда категории "Интерсити" и " Интерсити+".
Сейчас в Укрзализныце только обсуждают такую инициативу. Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в транспортной отрасли.
Кстати Укрзализныця может перейти на 4-дневную рабочую неделю из-за COVID-19
Итак, предварительно, Укрзализныця будет выходить из карантина по такому плану:
- запуск пригородных электропоездов;
- выход на маршруты скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити+";
- полноценный запуск железнодорожного сообщения в пределах Украины.
В то же время запуск международных перевозок будет зависеть от решения, в частности соседних стран, с которыми налажено пассажирское железнодорожное сообщение.
Также нет информации, будет ли ограничивать Укрзализныця количество пассажиров в поездах после завершения карантина.
Согласно последнему решению правительства, карантин в Украине продлили до 22 мая. Однако уже с 11 числа произойдут определенные смягчения.
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Ослабление карантина: что заработает в Украине с 11 мая / Инфографика 24 канала
Что известно о выходе Украины из карантина
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. До последнего времени он действовал до 11 мая.
- Уже с 11 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали.
- С 1 мая в Украине начнут открывать продовольственные и аграрные рынки. Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдение дистанции.
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала