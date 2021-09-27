Конструкторское бюро прикрывалось аффилированными предприятиями из России. В то же время от российского правительства днепряне получали контракты на значительные суммы. В частности один из них оценили в 3,5 миллиона долларов.

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Украинское бюро выполняло работы на серьезных объектах в Крыму. Говорится о поставщиках электрической и тепловой энергии в Симферополе, Саках и Керчи:

КрымТЭЦ;

Симферопольской ТЭЦ;

Камыш-Бурунской ТЭЦ;

ТЭЦ Сакских тепловых сетей

Справка. Аффилированная компания – это филиал или представительство основной компании, частью акций которой она обладает. Такие предприятия создают для переноса бизнеса в отдаленный от материнской фирмы регион или страну.

Украинцы пытались обойти закон

Работники бюро в Днепре работали с россиянами не напрямую. Они пытались обойти украинский закон и для этого создали несколько компаний в России. Таким образом украинцы могли "под прикрытием" участвовать в тендерах и заключать соответствующие соглашения.

В Днепре разоблачили конструкторское бюро, которое работало на российское правительство / Фото СБУ

Представители Службы безопасности Украины провели обыски в офисе и по адресам проживания фигурантов дела. Правоохранители изъяли техническую документацию, подтверждающую работу на предприятия с временно оккупированных территорий, российские банковские карты и печати аффилированных компаний.

По данному факту открыли уголовное производство. Назначен ряд экспертиз. Участникам преступной схемы готовят сообщение о подозрении.

Обратите внимание! Еще в декабре 2020 года Минимущества Крыма, подконтрольное России, заявило о продаже части акций Крым ТЭЦ за 150 миллионов рублей. Теплоэлектроцентраль находится под санкциями США вместе с Симферопольской, Камыш-Бурунской и Сакской ТЭЦ.

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