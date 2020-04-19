Спецоперация "Пасха", украинские реалии лечения COVID-19 и Чернобыль в огне: блоги недели
Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – поджог Чернобыльской зоны, карантин после 24 апреля и как РПЦ планирует праздновать Пасху.
1. Коронавірус з нами надовго: що буде після 24 квітня
Повернення до життя як воно було не буде можливим ще довгий час.
Найктульніше про карантин в Україні сьогодні.
2. Спецоперація РПЦ "Великдень": що задумали кремлівські агенти в рясах
Завдяки старанням РПЦ, Україна в травні може накрити навіть не друга хвиля коронавірусу, а буквально лава з вулкана.
Як відсвяткували Великдень вдома – читайте тут!
3. За пам'ятники і двір Росія стріляє в упор
Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти муніципальних чиновників чеської столиці, які ухвалили рішення про перенесення пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву.
Більше блогів Віталія Портникова.
4. Лікування коронавірусу в Італії та Україні: мені страшно за нашу країну
Тут ніхто не рахує, скільки пар рукавичок або катетерів він витратив за день, скільки метрів бинту відмотано, скільки флаконів фізрозчину введено, записуючи це в нескінченні журнали. Ти просто береш все, що тобі необхідно.
Все про коронавірус в світі та Україні – шукайте тут.
5. Хто і навіщо підпалив Чорнобильську зону?
Масштабні пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, які палали 11 днів поспіль, врешті вдалося погасити. У цьому рятувальникам неабияк допоміг дощ, який почався в ніч на 14 квітня.
Пожежі у Чорнобильські зоні – все що відомо на сьогодні.
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