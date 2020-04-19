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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Блоги недели
      Сайт "24" еженедельно собирает 5 лучших блогов, которые читают больше других.

      Спецоперация "Пасха", украинские реалии лечения COVID-19 и Чернобыль в огне: блоги недели

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      Блоги недели / Колаж 24 канала

      Сайт 24 канала собрал 5 блогов, которые читали на этой неделе больше всего. Среди резонансных тем – поджог Чернобыльской зоны, карантин после 24 апреля и как РПЦ планирует праздновать Пасху.

      1. Коронавірус з нами надовго: що буде після 24 квітня



      Повернення до життя як воно було не буде можливим ще довгий час.

      Найктульніше про карантин в Україні сьогодні.

      2. Спецоперація РПЦ "Великдень": що задумали кремлівські агенти в рясах



      Завдяки старанням РПЦ, Україна в травні може накрити навіть не друга хвиля коронавірусу, а буквально лава з вулкана.

      Як відсвяткували Великдень вдома – читайте тут!

      3. За пам'ятники і двір Росія стріляє в упор

      росія пам'ятники

      Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти муніципальних чиновників чеської столиці, які ухвалили рішення про перенесення пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву.

      Більше блогів Віталія Портникова.

      4. Лікування коронавірусу в Італії та Україні: мені страшно за нашу країну



      Тут ніхто не рахує, скільки пар рукавичок або катетерів він витратив за день, скільки метрів бинту відмотано, скільки флаконів фізрозчину введено, записуючи це в нескінченні журнали. Ти просто береш все, що тобі необхідно.

      Все про коронавірус в світі та Україні – шукайте тут.

      5. Хто і навіщо підпалив Чорнобильську зону?



      Масштабні пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, які палали 11 днів поспіль, врешті вдалося погасити. У цьому рятувальникам неабияк допоміг дощ, який почався в ніч на 14 квітня.

      Пожежі у Чорнобильські зоні – все що відомо на сьогодні.

      Автор: Блоги недели
      Теги: Пасха Новости Украины Новости политики Коронавирус COVID-19 Публикации Пожар в Чернобыльской зоне Новости Здоровье РПЦ
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