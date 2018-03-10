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Спецслужбы, давление и угрозы: Чубаров рассказал, как в Крыму заставляют идти на выборы

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Выборы президента России в Крыму: Чубаров рассказал о давлении на людей
Выборы президента России в Крыму: Чубаров рассказал о давлении на людей / Фото из открытых источников

Оккупационные власти аннексированного Крыма различными методами пытаются повысить явку на выборах президента России, которые на оккупированном полуострове являются незаконными. К этому привлечены спецслужбы, в частности особое внимание уделяется крымскотатарскому электорату.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Оккупационные власти в Крыму мобилизует все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы. Особое внимание уделяется крымскотатарской части электората, и такое ощущение, что на этот раз оккупанты хотят отыграться за полное неучастие крымских татар в имитации "референдуму" 2014 года", – рассказал Чцбаров.

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Он отметил, что для обеспечения явки крымских татар на участки для голосования подключены и российские спецслужбы.

Власть давит на все сегменты крымскотатарского общественной и социальной жизни: вызывают в ФСБ имамов, некоторых из них, тех, кто демонстрировал отличие своей позиции от позиции духовного управления мусульман России, аккуратно предупреждают, что они могут быть отлучены от своих общин, и им вообще будет запрещено заниматься религиозным просвещением,
– отметил глава Меджлиса.

Он также рассказал, что руководство Крымского индустриально-педагогического университета осуществило значительное давление на студентов. Так, руководители учебного заведения угрожают, что в случае, если студенты "не проявят должную общественную активность в смысле голосования на выборах, то им тогда будет сложно учиться дальше".

Чубаров отметил, что такое же давление испытывают учителя, которые сейчас составляют списки детей и их родителей, проводят с ними беседы. Кроме того, в Крыму вербуют людей для участия в выборах и через крымскотатарских предпринимателей.

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"Для Путина и его окружения очень важно, чтобы в Крыму была не просто продемонстрирована явка, а такая явка, уровень которой был бы намного выше, чем в России, в том числе и среди крымских татар", – убежден глава Меджлиса.

Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Выборы в России 2018 ФСБ Рефат Чубаров
Источник: 24 Канал
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