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      Справжній патріот: про капітана захопленого катера "Бердянськ"

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      Роман Мокряк – капітан катеру "Бердянськ".
      Роман Мокряк – капітан катеру "Бердянськ". / Фото НВ

      Знайомтеся і запам'ятайте це обличчя! Це 31-річний Роман Мокряк, капітан малого броньованого артилерійського катеру "Бердянськ".

      25 листопада екіпаж українського судна "Бердянськ" у відкритому морі був захоплений російським спецназом. Мокряк, за нашими даними, також був на борту.

      У Криму Роман служив на єдиній українській субмарині. Її захопили росіяни. Але він не зрадив присязі. У 2015 році моряк жив у 15-місному кубрику ракетного катера "Прилуки" в Одесі. На березі місця для нього та інших 14 моряків, які вийшли з півострова, на той час, на жаль, не знайшлося...

      Нагадаємо, Росія незаконно захопила три українських судна: малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу". Всього в полоні РФ перебувають 23 українських моряки. Шестеро з них, за офіційними даними, отримали поранення. Відомі імена трьох поранених: Андрій Ейдер (18 років), Василь Сорока (27 років) та Андрій Артеменко (24 роки).

      Всі найважливіші новини за темою читайте тут: конфлікт в Азовському морі

      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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