Справжній патріот: про капітана захопленого катера "Бердянськ"

Знайомтеся і запам'ятайте це обличчя! Це 31-річний Роман Мокряк, капітан малого броньованого артилерійського катеру "Бердянськ".

25 листопада екіпаж українського судна "Бердянськ" у відкритому морі був захоплений російським спецназом. Мокряк, за нашими даними, також був на борту.

У Криму Роман служив на єдиній українській субмарині. Її захопили росіяни. Але він не зрадив присязі. У 2015 році моряк жив у 15-місному кубрику ракетного катера "Прилуки" в Одесі. На березі місця для нього та інших 14 моряків, які вийшли з півострова, на той час, на жаль, не знайшлося...

Нагадаємо, Росія незаконно захопила три українських судна: малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу". Всього в полоні РФ перебувають 23 українських моряки. Шестеро з них, за офіційними даними, отримали поранення. Відомі імена трьох поранених: Андрій Ейдер (18 років), Василь Сорока (27 років) та Андрій Артеменко (24 роки).

Всі найважливіші новини за темою читайте тут: конфлікт в Азовському морі