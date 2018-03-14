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Стивен Хокинг умер: Бог сыграл с ним в кости

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Стивен Хокинг умер
Стивен Хокинг умер / RT

Сегодня утром мир облетела новость о смерти выдающегося британского физика Хокинга.

В далеком 1963 году врачи диагностировали у Хокинга боковой амиотрофический склероз. Тогда они утверждали, что жить ученому осталось два с половиной года. Хокинг прожил, смерти вопреки, более 50 лет.

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76 лет — это немало. Например, в Украине мужчины живут не дольше 65 лет, преимущественно не имея такого страшного диагноза, как у Хокинга. Но это всегда слишком мало для живых легенд современности.

Совершенно уникальный случай.

Гениальный разум замкнутый в парализованное тело. Как будто Бог, в которого, к слову, Хокинг никогда не верил, играет с человеческой судьбой в кости.

Сколько физически здоровых людей прожигают свои жизни, сознательно отказываясь от развития своего разумного потенциала. И как-будто намеренно разумная искра Хокинга была раздута обстоятельствами в пламя настоящей гениальности.

Кто знает, как бы сложилась его жизнь, не будь его личной жизненной трагедии.

Автор: Юрій Атанов

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Автор: Блог Соцсети
Теги: Стивен Хокинг Публикации наука Здоровье Потери
Источник: 24 Канал
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