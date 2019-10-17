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      Суд в Киеве приостановил рассмотрение дела о возврате Коломойскому акций Приватбанка

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      Хозяйственный суд Киева приостановил производство по иску о возвращении Коломойскому акций Приватбанкаа
      Хозяйственный суд Киева приостановил производство по иску о возвращении Коломойскому акций Приватбанкаа / Коллаж 24 канала

      Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение производства по иску о незаконности договора купли-продажи государством Приватбанка.

      Как пишет "НВ Бизнес", предмет судебного спора – договор, по которому Украина получила в собственность акции "Приватбанка" в пределах национализации по просьбе крупнейших акционеров финсучереждения – олигарха Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова.

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      Истцы по этому делу – Коломойский и кипрская компания Triantal Investments LTD. Владельцами последней являются Коломойский и Боголюбов, и она владела одним из крупнейших пакетов акций "Приватбанка" до его национализации. Они собственно и требуют признать недействительным договор купли-продажи "Приватбанка" государством.

      По словам Коломойского, хотя сначала он со своим бизнес-партнером и просили помощи от государства, однако в итоге на экс-владельцев "Приватбанка" начали давить и заставили его продать. Таким образом, Коломойский считает, что его обокрали и требует компенсации в 2 миллиарда долларов (около 50 миллиардов гривен).

      Ответчики: Минфин, Нацбанк Украины, Фонд гарантирования вкладов физлиц, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, "Приватбанк", "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", ООО "Солид Днепр".

      Однако 16 октября судья Хозяйственного суда Киева Людмила Шкурдова решила приостановить рассмотрение этого дела. Оно будет приостановлено до рассмотрения другого судебного дела, которое рассматривается не в Хозяйственном суде Киева, а в другом суде Украины. Пока неизвестно, где именно и что это за дело.

      Постановление о приостановлении рассмотрения этого производства должно в ближайшее время появиться в Едином реестре судебных решений.

      Добавим, юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что не знал о приостановлении рассмотрения дела.

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      Заметим, что первое рассмотрение дела по "Приватбанку" по иску Коломойского провели в закрытом режиме. А позже сделали перерыв до 8 октября.

      Что известно о национализации "Приватбанка"

      Его Украина национализировала в декабре 2016 года, причина – неплатежеспособность финучреждения. До этого времени банк называли крупнейшим коммерческим в Украине. Чтобы спасти банк от банкротства, государство в целом вложило в него более 155 миллионов гривен.

      Заметим, в ходе независимого аудита компания Kroll выяснила, что Коломойский с Боголюбовым перед передачей "Приватбанка" государству вывели из него 5,5 миллиарда гривен.

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      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ "ПРИВАТБАНКА":
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Игорь Коломойский Приватбанк Судьи
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      Новости за 17 октября
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