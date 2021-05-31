Детали задержания злоумышленника

Заказчика задержали во время передачи части денег. Злоумышленником оказался житель города Ахтырка.

Читайте также Жестокое убийство историка Щукина в Николаеве: задержали подозреваемого

Накануне правоохранители задержали непосредственного исполнителя и других фигурантов преступления.

Сотрудничество одного из них очень понравилась злоумышленнику. Он в очередной раз обратился к крайностям и заказал убийство "сотрудника",

– рассказали правоохранители.

Кстати, одно из убийств, которое заказал задержанный, произошло еще 4 года назад.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения заказчику.

На Сумщине убили свидетеля преступления

В марте 2021 года в рамках Ямпольского и Шосткинского районов Сумской области убили свидетеля незаконной вырубки леса. 3 местных жителей срубили 62 ольхи, а чтобы перевезти деревья, наняли местного жителя. Когда водителя остановили полицейские, он рассказал, на кого работает. Поэтому заказчики убили мужчину, чтобы тот не сотрудничал с правоохранителями. Злоумышленникам уже сообщили о подозрениях.