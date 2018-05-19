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Ольга Черненко

Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское

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Горячие путевки в ад – Луганск
Горячие путевки в ад – Луганск / vchaspik.ua

Накануне Вербного воскресения на аллее Восточного рынка женщина продавала букетики вербы – 50 рублей жиденький пучок из трех веточек.

Кроме меня возле продавца топтались несколько охочих купить вербу в дом, но всех смущала цена – 50 рублей (25 грн). На что находчивая женщина отвечала:

Это настоящая верба, из Украины. Здесь такой нет.

Такого я еще не слышала, чтобы и ветки вербы ввозили сюда из Украины, а спекулятивную цену легко списывали на трудности транспортировки.

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Да, шампиньоны и вешенки, зелень, яблоки и огурцы движутся к нам вечной вереницей ящиков по мосту из Станицы. Но чтобы еще и вербу доставляли таким затейливым способом! Цену вообще легко пояснять тем, что ввезти сюда что-то очень сложно, и накрутка просто обязательна на транспортные расходы.

Кстати, цена на шампиньоны колеблется от 100 до 200 рублей за килограмм. И зависит она вовсе не от свежести или внешнего вида грибов, а от алчности продавца. В супермаркетах вы с легкостью найдете шампиньоны по 200 рублей за килограмм, а на рынке такие же ровно в половину дешевле. И так обстоит дело и с огурцами, и с зеленью, и с фруктами, и овощами. И здесь все зависит от находчивости покупателя, который готов стереть ноги в кровь, чтобы найти такое же, но чуть дешевле.

Мой приятель заказывает запчасти для авто из Украины. Для него это как логическая игра – найти по Интернету, заказать, оплатить, а потом найти способы ввезти сюда. Можно было бы все решать проще, но проще стоило бы дороже, а здесь вопрос не только цены, но ещё и возможность проявить свои логистические способности, напрячь друзей, а после гордиться тем, что далеко не все способны на такую экономию, если не времени, но денег уж точно.

Из Украины сюда доставляют комплектующие в мастерские, чехлы на телефоны и наушники, запчасти для авто и лекарства. Все, за что люди готовы платить, уверенные в качестве изделий или удовлетворенные его ценой. Есть и те, кто готов платить в три-четыре раза больше за зеленый горошек или растительное масло только от того, что оно привычного качества и произведено в Украине. Для таких существуют те негласные службы, кто готов за свой процент комиссии ввозить сюда в заплечных рюкзаках не только лекарства и необходимые товары, но и всё, за что готов платить клиент.

А еще появилось новое явление – туризм в Украину, о котором говорят как о турах в экзотические страны. Тем, кто смог выехать в Украину, чтобы пожить там, решая какие-то свои вопросы с документами или водительскими правами, завидуют, расспрашивая подробности. Для многих такие поездки остались за чертой в 2014 год.

И еще есть очень многие, кто уже никогда не найдет денег на то, чтобы выехать в тот же Харьков и пожить там всего несколько дней, гуляя по вечерам по большому городу, позволяя себе ходить в кино и пить чай в уличных кафе. Поэтому тем, кто вернулся из таких будто бы деловых поездок, завидуют, их обступают и расспрашивают буквально обо всем – цены, впечатления, отношения к ним.

И слушая такие рассказы, кажется, что человек вернулся из далекой экзотической страны, куда поехать может далеко не каждый, потому что на это нужна виза, знание языка или что-то еще. А на самом-то деле речь идет всего лишь о поездках, куда раньше многие ездили на выходные.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Публикации
Источник: 24 Канал
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