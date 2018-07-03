Святослав Михайлюк удачно дебютировал за "Лейкерс"

Украинец Святослав Михайлюк, который был выбран на драфте "Лейкерс" под 47 общим пиком, сыграл первый матч за новую команду.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

"Лос-Анджелес" в рамках Летней лиги сыграл против "Сакременто Кингз" – 93:98.

Святослав вышел в стартовом составе и сразу же набрал очки: сначала бросил три, однако с минимальным заступом, а после вколотил мощный данк в быстром отрыве.

"Лейкерс" лидировали в течение всего матча, однако в заключительной четверти именно Кингз усилиями ДеАарона Фокса перевесили чашу весов в свою сторону.

Изменить ситуацию пытался именно воспитанник черкасской школы баскетбола, который за несколько минут до заваршення основного времени забросил один за другим два трехочковых, однако партнеры по команде пыл Святослава не поддержали. В итоге проигрыш в -5.

Михайлюк в этом матче набрал 15 очков (третий показатель), забил 3/4 двухочковых и 3/6 трехочковых.

Следующий свой матч Михайлюк и "Лейкерс" сыграют уже следующей ночью. Соперником станет "Майами Хит".