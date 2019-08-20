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      Свободы больше нет: журналисты "Рустави 2" в прямом эфире заявили, что уходят из канала

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      В эфире "Рустави 2" произошел новый скандал
      В эфире "Рустави 2" произошел новый скандал / sova.news

      Главный вечерний информационный выпуск на телеканале "Рустави 2" во вторник, 20 августа, оборвали в прямом эфире. Ведущие выпуска заявили, что уходят из канала из-за кризиса и несвободы.

      Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили покидают телеканал, на котором работали более 10 лет. Об этом они заявили прямо в прямом эфире.

      Обратите внимание: Кто такой Георгий Габуния: биография журналиста, который в прямом эфире обматерил Путина

      После заявления ведущих информационный выпуск "Курьера" прервали.

      В течение всего этого времени мы были, кризис был и компромиссный тон, но у нас была территория свободы. Сегодня ее на "Рустави 2" нет. Поэтому мы идем с телеканала и продолжим борьбу за свободу. Встретимся в другом пространстве и на другом канале,
      – заявила Джоджуа.

      За несколько часов до этого новый гендиректор канала Паата Салия сообщил на брифинге об увольнении нескольких ведущих журналистов компании.

      Смотрите видео, как журналисты устроили демарш в "Рустави 2":

      Что происходит с "Рустави 2"

      В июле 2019 года журналист Георгий Габуния в прямом эфире "Рустави 2" обматерил президента России Владимира Путина. Габуния предложил Путину "убираться из Грузии вместе со своими рабами", назвал того "вонючим оккупантом" и в грубой форме вспомнил его родных.

      Действия журналиста осудила грузинская президент Саломе Зурабишвили, а в МИД назвали инцидент провокацией, "направленной на углубление и без того сложной ситуации в отношениях России и Грузии".

      17 июля между украинским 24 каналом и грузинским "Рустави 2" состоялся телемост. Эксперты обсудили вступление в НАТО и ЕС, возвращение оккупированных территорий, информационную политику и реакцию Запада на конфликты.

      Внезапно 19 июля стало известно, что на "Рустави-2" сменилось руководство: бизнесмен Кибар Халваши получил контрольный пакет акций телеканала и почти сразу он сменил генерального директора.

      В августе Габунию уволили из-за "конфликта интересов" и вместе с другими ведущими журналистами "Рустави 2" (с канала ушли Георгий Лаперашвили, Нанук Жоржолиани и Эка Квеситадзе).

      СКАНДАЛ НА "РУСТАВИ2": ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Теги: СМИ Новости Украины Новости России Скандал Новости Грузии
      Источник: 24 канал
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