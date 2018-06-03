Топ-5 видео недели: гибель девочки на Донбассе, ужасные детали жизни Гуры, "убийство" Бабченко

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Гибель 15-летней девочки на Донбассе

В понедельник, 28 мая, в поселке Железный вблизи Торецкого вследствие попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дария. Военные рассказали, что летело со стороны Горловки. Место, в которое попал снаряд, расположено на окраине села, позиции от этого места за сотни метров, и нет ни одного объекта, куда могли бы целить боевики. И, вообще, в том месте заканчивается село: буквально, несколько домов ютится на улице.

Тем не менее, прилетела буквально одна мина, и она стала роковой, с такими необратимыми последствиями. Девушка, которая на тот момент была у себя во дворе, отошла в уборную. Тропинка, по которой она прошла туда, стала последней.

"Взрыв. И все. И я думаю: о! Сразу, я здесь был... Вот, 10 метров, сколько здесь. Видно, пыль, дым. Подхожу сюда, думаю: о-оо, туалет мне поломало, почти не завалило. Двери приоткрываю, а там она лежит, внучка. Все", – вспоминает Виктор Васильевич, дедушка погибшей.

Смотрите видео о том, как произошла трагедия

Страшные подробности жизни убитого депутата Гуры

Через неделю после убийства депутата Черкасского облсовета Сергея Гуры обществу начали открываться страшные детали его жизни. В частности стало известно, что депутат 15 лет назад убил свою жену, а помощника заставил закапывать ее тело. Убийцей оказался Николай Гончар – друг и бизнес-партнер Гуры. И их дружба тянулась еще с 90-х годов. Как стало известно из открытых источников, свою карьеру, не политическую – бандитскую, Сергей Гура начал в 90-х. С прозвищем "Гурентий" водил автомобиль криминального авторитета "Торпеды".

Поднявшись по карьерной лестнице выше начал заниматься вымогательством и рейдерством. В 2003 году он позвонил своему помощнику Николаю Гончару, попросил приехать. Когда он прибыл к Гуре увидел, как его начальник достал пистолет и выстрелил своей жене в затылок. Вторая половинка, по словам убийцы, много знала. Тело положили в багажник и отвезли в лесополосу где и закопали.

Смотрите видео о тайной жизни депутата

Инсценировка убийства Бабченко: мировая реакция

Спецоперация, которая поставила на уши весь мир: инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко вызвала большое удивление в западных СМИ. А международные организации и главы государств разделились в комментариях относительно ситуации. Одни сдержанно выразили "одобрение", другие – жестоко раскритиковали спецоперацию.

Инсценировка до сих пор вызывает много вопросов. К примеру, почему спецоперация освещалась на весь мир, а расследование – под грифом секретно? Достаточно ли доказательств в СБУ, что к планированию убийства причастна российская ФСБ? К такому повороту событий никто не был готов. Об инсценировке убийства Аркадия Бабченко знал лишь небольшой круг людей. Включая жену российского журналиста. СБУ говорят, что операция готовилась заранее и максимально законспирировано.

Смотрите видео о спецоперации "убийства" Бабченко

Рассказ медика о погибшем защитнике Богдана Коломийца

28 мая пророссийские боевики били чуть ли не по всей линии разграничения. Трижды били по мирным жилым кварталам. А в Зайцево последние несколько недель огонь не прекращается даже днем. В Зайцево во всеоружии проводят каждый день. Временами несут потери и отвечают врагу сторицей. Ведь даже безоблачный солнечный день не гарантия спокойствия. Так, Ольга, по образованию не медик, после непродолжительных курсов в Десне уже два года вытягивает бойцов из-под обстрелов. Не считая.

"Я не все могу сделать. Потому что осколки проходят у ребят внутри и обрывают им внутренние органы, просто рвут. Вены. И в Боди, по-моему, разорвало над сердцем вену. И истек просто кровью внутри. Мы здесь ничем не можем помочь. Отключайте камеру, я буду плакать", – сказала медик 24-й ОМБр имени короля Даниила ВСУ Ольга.

Ольга не может сдержать слезы, когда вспоминает погибшего Богдана Коломийца. Ему было 23. И воспоминания о его смерти болят – его не стало неделю назад.

Смотрите видео о ситуации на фронте

Школьница из Львова покорила Америку своим медицинским изобретением

Изобретение юной школьницы, которая завоевала 2 награды на американском конкурсе, – компьютерная программа, которая за считанные секунды может показать, что не так с теми, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. Для львовянки Соломии это первый научный стартап, связанный с искусственным интеллектом и нейросетями. Его две недели назад девушка представила на международном конкурсе школьников-ученых в Соединенных Штатах.

"Я планирую реализовать это в виде мобильного приложения, которое позволит врачам или пациентам в экстремальных условиях получать анализ электрокардиограммы", – рассказала изобретательница и призер международного конкурса Соломия Леньо.

Смотрите видео о победе юной изобретательницы