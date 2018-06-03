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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Топ-5 відео тижня: загибель дівчинки на Донбасі, жахливі деталі життя Гури, "вбивство" Бабченка

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Топ-5 відео тижня
Топ-5 відео тижня / 24 Канал

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Загибель 15-річної дівчинки на Донбасі

В понеділок, 28 травня, в селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дарія. Військові розповіли, що летіло зі сторони Горлівки. Місце, в яке влучив снаряд, розташоване на околиці села, позиції від цього місця за сотні метрів, і немає жодного об'єкта, куди могли б цілити бойовики. І, взагалі, в тому місці закінчується село: буквально, кілька хат тулиться на вулиці.

Тим не менш, прилетіла буквально одна міна, і вона стала фатальною, з такими незворотніми наслідками. Дівчина, яка на той момент була в себе на подвір'ї, відійшла у вбиральню. Стежка, якою вона пройшла туди, стала останньою.

"Вибух. І все. І я думаю: о! Відразу, я тут був... Ось, 10 метрів, скільки тут. Видно, пил, дим. Підходжу сюди, думаю: о-оо, туалет мені поламало, майже не завалило. Двері привідкриваю, а там вона лежить, онучка. Все", – згадує Віктор Васильович, дідусь загиблої.

Дивіться відео про те, як сталася трагедія

Страхітливі подробиці життя вбитого депутата Гури

За тиждень після убивства депутата Черкаської облради Сергія Гури суспільству почали відкриватися страшні деталі його життя. Зокрема стало відомо, що депутат 15 років тому убив свою дружину, а помічника змусив закопувати її тіло. 

Убивцею Гури виявився Микола Гончар – друг та бізнес-партнер Гури. І їхня дружба тяглась ще з 90-х років. Як стало відомо з відкритих джерел свою кар'єру, не політичну – бандитську, Сергій Гура розпочав у 90-х. З прізвиськом "Гурентій" водив автомобіль кримінального авторитета "Торпеди".

Піднявшись по кар'єрній драбині вище почав займатись здирництвом та рейдерством. У 2003 році він зателефонував своєму помічнику Миколі Гончару, попросив приїхати. Коли він прибув до Гури побачив, як його начальник дістав пістолет і вистрілив своїй дружині в потилицю. Друга половинка, за словами вбивці, багато знала. Тіло поклали в багажник та відвезли до лісосмуги де і закопали.

Дивіться відео про таємне життя депутата

Інсценування вбивства Баченка: світова реакція

Спецоперація, яка поставила на вуха весь світ: інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко викликало неабияке здивування у західних ЗМІ. А міжнародні організації та глави держав розділились у коментарях щодо ситуації. Одні стримано висловили "схвалення", інші – жорстоко розкритикували спецоперацію.

Інсценування досі викликає багато запитань. До прикладу, чому спецоперація висвітлювалася на весь світ, а розслідування – під грифом таємно? Чи достатньо доказів у СБУ, що до планування вбивства причетна російська ФСБ? До такого повороту подій ніхто не був готовий. Про інсценування вбивства Аркадія Бабченка знав лише невелике коло людей. Включно з дружиною російського журналіста. СБУ кажуть, що операцію готували завчасно та максимально законспіровано.

Дивіться відео про спецоперацію "вбивства" Бабченка

Розповідь медикині про загиблого захисника Богдана Коломійця

28 травня проросійські бойовики гатили ледь не по всій лінії розмежування. Тричі били по мирних житлових кварталах. А у Зайцевому останні кілька тижнів вогонь не припиняється навіть удень. У Зайцевому у всеозброєнні проводять кожен день. Часом, зазнають втрат і відповідають ворогу сторицею. Бо навіть безхмарний сонячний день не гарантія спокою. Так, Ольга, за освітою не медикиня, після нетривалих курсів в Десні вже два роки витягає бійців з-під обстрілів. Не рахуючи.

"Я не все можу зробити. Тому що осколки проходять в хлопців всередині і обривають їм внутрішні органи, просто рвуть. Вени. І у Боді, по-моєму, розірвало над серцем вену. І він стік просто кров'ю всередині. Ми тут нічим не можемо допомогти. Відключайте камеру, бо я буду плакати", – сказала медикиня 24-ої ОМБр імені короля Данила ЗСУ Ольга.

Ольга не може стримати сльози, коли згадує загиблого Богдана Коломійця. Йому було 23. І спогади про його смерть болять – його не стало тиждень тому.

Дивіться відео про ситуацію на фронті

Школярка зі Львова підкорила Америку своїм медичним винаходом

Винахід юної школярки, яка завоювала 2 нагороди на американському конкурсі, – комп'ютерна програма, яка за лічені секунди може показати, що не так із тими, хто має серцево-судинні захворювання. Для львів'янки Соломії це перший науковий стартап, пов'язаний зі штучним інтелектом і нейромережами. Його два тижні тому дівчина презентувала на міжнародному конкурсі школярів-науковців у Сполучених Штатах.

"Я планую реалізувати це у вигляді мобільного додатку, який дозволить лікарям або пацієнтам в екстремальних умовах отримувати аналіз електрокардіограми", – розповіла винахідниця і призерка міжнародного конкурсу Соломія Леньо.

Дивіться відео про перемогу юної винахідниці

 

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка Кримінальні новини Діти Відео тижня Війна на Донбасі Жертви Вбивство депутата Гури у Черкасах
Джерело: 24 Канал
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