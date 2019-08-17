Трамп ризикує програти терористам, зосередившись на протистоянні з Китаєм і Росією, – Bloomberg

Нова зовнішньополітична стратегія Дональда Трампа може призвести до того, що від США відвернуться країни-союзники з числа невеликих держав.

Зокрема, така політика поставить під загрозу перемогу над тероризмом на Близькому Сході, пише політичний оглядач Елі Лейк у своїй статті для Bloomberg. Протистояння США з Китаєм і Росією, на думку Лейка, не має заважати боротьбі з терористами.

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Зовнішня політика Дональда Трампа нині не відрізняється послідовністю: сьогодні він погрожує лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину знищенням, а вже наступного дня надсилає йому шанобливі листи. Втім, за всією заплутаністю дій американського президента, Елі Лейк бачить саме спробу реформувати зовнішню політику. У той же час журналіст засуджує пріоритети нової зовнішньополітичної стратегії США, вважаючи, що адміністрація Трампа, замість того, щоб зосередитися на боротьбі з тероризмом, фокусується на загрозі з боку Китаю та Росії.

У цієї стратегії є тільки одна проблема: вона ставить країну перед хибним вибором там, де вибирати необов'язково. США можуть боротися з терористичними організаціями, у міру необхідності залучаючи Пекін і Москву, та одночасно протистояти їхній агресії,

– пише Лейк.

На думку Лейка, нова стратегія може загрожувати США, і найкраща цьому ілюстрація – недолуга політика щодо Сирії. Упродовж кількох років одним з найцінніших союзників США у боротьбі з Ісламською державою були курди, зокрема, їхні "Загони народної самооборони". Однак, їхній тісний зв'язок з турецькими курдами, яких президент Туреччини Реджеп Ердоган звинувачує в тероризмі, ставить адміністрацію Трампа перед непростим вибором.

З одного боку, відповідно до нової стратегії, пріоритет США – безпека Туреччини, а страхи про ймовірні напади на сирійских курдів мають відійти на другий план.

Незважаючи на те, що курди активно підтримували Вашингтон у боротьбі з бойовиками ІДІЛ, Анкара є давнішнім союзником США по НАТО. І хоч останні кілька років Туреччина дещо відійшла від прозахідної політики, ця країна має набагато більше значення, ніж курди, коли справа доходить до регіональної конкуренції з Росією,

– вважає Лейк.

Проте домовленості зі створення зони безпеки на півночі Сирії, яких цього тижня досягли США і Туреччина, ймовірно, позбавлять Трампа і компанію болючого вибору "турки чи курди". Зокрема, за словами директора відділу досліджень Фонду захисту демократії Девіда Адесника, виконання домовленості дозволить Трампу "зберегти обидва альянси". Проте, як зазначає Лейк, це не є гарантією безпеки для курдів.

Це, на думку журналіста, вказує на надважливий недолік стратегії Білого дому, який чомусь розділяє два напрямки – боротьбу з терористичною загрозою та протистояння з Китаєм та Росією. Насправді, відвернувшись від курдів, США ризикують втратити довіру союзників з числа невеликих держав, які могли б допомогти в протидії Китаю та Росії, резюмує Лейк.

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