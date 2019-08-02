09:30
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
      Вєсті.UA
      20:00, 1 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Світові Медіа
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Світові Медіа

      Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії

      808
      Російсько-сирійські військово-повітряні сили вбили 32 мирних жителів
      Російсько-сирійські військово-повітряні сили вбили 32 мирних жителів / Военное обозрение

      Армія РФ приховує атаки на мирних громадян у Сирії. Не без причини: цілеспрямовані удари по мирному населенню є військовим злочином.

      "Днями російсько-сирійські військово-повітряні сили нанесли руйнівний повітряний удар по місту Маарет-ан-Нууман на північному заході Сирії, убивши 32-х мирних жителів. Ще 100 людей отримали поранення", – повідомляє німецький таблоїд Bild.

      Поки: Путіну не можна поступатися ні в чому, – Britské Listy

      Невдовзі після удару російське міністерство оборони опублікувало відео, заявивши, що "26 липня 2019 року російські БЛА провели зйомку цього району. Як видно на кадрах, отриманих засобами об'єктивного контролю, в зазначеному районі повністю відсутні будь-які ознаки руйнувань", – передає журналіст Юліан Рьопке.

      Видання вивчило знімки, зроблені дронами.

      Вони дійсно були зроблені в місті Маарет-ан-Нууман. Але на них показана місцевість, розташована на відстані 400 метрів на схід від житлового району, спустошеного 22 липня,
      – стверджує Bild.

      "Йдеться про незграбну спробу путінської армії приховати атаки на мирних громадян в Сирії. Не без причини: цілеспрямовані атаки на мирне населення є військовим злочином", – підкреслює Рьопке.

      Те, що дрон, який летів на великій висоті, прогавив справжнє місце удару, де із землею зрівняли кілька чотириповерхових будівлі, майже виключено. Місце руйнування розташоване всього в 20 секундах польоту від району, де були зроблені знімки російським дроном,
      – пише видання.

      "Цього тижня у регіоні продовжилися ймовірно російські авіаудари по цивільним об'єктам... За даними "Білих касок", яких також підтримує МЗС у Берліні, від цілеспрямованого російського авіаудару постраждала квартира волонтера "Білих касок" Зухаіра Аль-Раджу в місті Кафр-Зіта. Він і п'ять членів його сім'ї загинули", – повідомляє Bild.

      На щастя: Путін стрімко втрачає довіру, – Süddeutsche Zeitung

      blog_ava
      2 серпня – День Іллі: традиції та що не можна робити
      сьогодні
      3839
      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Публікації Вбивство Війна у Сирії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії
      сьогодні , 08:50 Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії
      Світові Медіа 808
      Головні новини 1 серпня: звільнення Богдана, що зміниться в Україні в серпні
      сьогодні , 08:10 Головні новини 1 серпня: звільнення Богдана, що зміниться в Україні в серпні
      5494
      Андрій Богдан йде у відставку з посади голови Офісу Президента: чим він запам’ятався
      сьогодні , 01:20 Андрій Богдан йде у відставку з посади голови Офісу Президента: чим він запам’ятався
      Андрій Шляхтін 3267
      Про втрату близької людини на фронті та червоні лінії у Раді: інтерв'ю з Олександрою Устіновою
      1 серпня , 22:36 Про втрату близької людини на фронті та червоні лінії у Раді: інтерв'ю з Олександрою Устіновою
      Людмила Кушнір 417
      Нарушение прав, запрет на купание в Херсонесе и Бакальская коса исчезает: новости Крымнаша
      1 серпня , 22:00 Нарушение прав, запрет на купание в Херсонесе и Бакальская коса исчезает: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук