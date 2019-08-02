Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії

Армія РФ приховує атаки на мирних громадян у Сирії. Не без причини: цілеспрямовані удари по мирному населенню є військовим злочином.

"Днями російсько-сирійські військово-повітряні сили нанесли руйнівний повітряний удар по місту Маарет-ан-Нууман на північному заході Сирії, убивши 32-х мирних жителів. Ще 100 людей отримали поранення", – повідомляє німецький таблоїд Bild.

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Невдовзі після удару російське міністерство оборони опублікувало відео, заявивши, що "26 липня 2019 року російські БЛА провели зйомку цього району. Як видно на кадрах, отриманих засобами об'єктивного контролю, в зазначеному районі повністю відсутні будь-які ознаки руйнувань", – передає журналіст Юліан Рьопке.

Видання вивчило знімки, зроблені дронами.

Вони дійсно були зроблені в місті Маарет-ан-Нууман. Але на них показана місцевість, розташована на відстані 400 метрів на схід від житлового району, спустошеного 22 липня,

– стверджує Bild.

"Йдеться про незграбну спробу путінської армії приховати атаки на мирних громадян в Сирії. Не без причини: цілеспрямовані атаки на мирне населення є військовим злочином", – підкреслює Рьопке.

Те, що дрон, який летів на великій висоті, прогавив справжнє місце удару, де із землею зрівняли кілька чотириповерхових будівлі, майже виключено. Місце руйнування розташоване всього в 20 секундах польоту від району, де були зроблені знімки російським дроном,

– пише видання.

"Цього тижня у регіоні продовжилися ймовірно російські авіаудари по цивільним об'єктам... За даними "Білих касок", яких також підтримує МЗС у Берліні, від цілеспрямованого російського авіаудару постраждала квартира волонтера "Білих касок" Зухаіра Аль-Раджу в місті Кафр-Зіта. Він і п'ять членів його сім'ї загинули", – повідомляє Bild.

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