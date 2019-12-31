Транзитный договор не запрещает прямые поставки газа из России в обход "Нафтогаза" – Коболев

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что газовые договоренности от 30 декабря 2019 года не запрещают прямые поставки газа из России в обход "Нафтогаза".

Российские компании могут напрямую продавать газ украинским потребителям. Об этом Андрей Коболев сказал на брифинге во вторник.

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Глава "Нафтогаза" добавил, что теоретически эти компании могут заработать уже в ближайшее время. В то же время, он не знает, какой будет реакция украинской власти на это.

При этом, Коболев подчеркнул, что у "Нафтогаза" пока нет планов покупать газ из России.

Отметим, что сегодня он также признал, что риск нарушения Россией подписанных газовых договоренностей существует. В то же время, Коболев указал на гарантии, которые могут обезопасить Украину от этих рисков.

По его словам, новое транзитное соглашение включает следующие " подушки безопасности":

европейское право,

четко прописаны гарантии, которые по своей сути очень близки к концепции "качай или плати",

сумма 7,2 миллиарда долларов была прогарантирована российской стороной как доход, который украинская сторона получит в течение следующих 5 лет.

Коболев также добавил, что эта сумма может быть и большей. По его словам, заказанные объемы – это лишь минимальные объемы, которые сейчас видит "Газпром". Большие объемы, если они будут транспортировать украинской системой, будут транспортировать по высшему тарифу.

Газовый контракт между Украиной и РФ: главное

Украина и Россия 30 декабря подписали в Вене контракт на транзит газа в ЕС сроком на 5 лет. Начнет Кремль осуществлять транзит с 1 января 2020 года.

Впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейским принципу "качай или плати". До этого времени закупки газа у российского монополиста покрывались принципу "бери или плати" – невыгодным для Украины и выгодным для России.

Минимально гарантированная прокачка украинской ГТС – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре. Фактически прокачивать можно больше.

Президент Владимир Зеленский убеждает, что в течение этих 5 лет Украина получит по меньшей мере более 7 миллиардов долларов.

Премьер-министр Алексей Гончарук добавил, что подписание соглашения положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке.

Добавим, кроме контракта на транзит газа, Украина и Россия также подписали соглашение об урегулировании судебных споров. "Газпром" обязался полностью прекратить обжалование решений Стокгольмского арбитража. Это означает, что Украина может окончательно подвести итоги арбитражных процессов, которые длились почти 6 лет. А получение более 12 миллиардов долларов по новому иску было бы невозможным, если бы транзит газа продолжился.

"Нафтогаз" в начале ноября 2019 года направил российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 12 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа территорией Украины.