17:47
31 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Зеленский попустил Скабееву. Путину помогли в туалете
      Вєсті Кремля
      14:51, сегодня
      Вести.UA Кто исполнил желание Зеленского. Творческий Кличко
      Вєсті.UA
      19:37, 30 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Транзитный договор не запрещает прямые поставки газа из России в обход "Нафтогаза" – Коболев

      144 Читати новину українською
      Андрей Коболев / facebook.com/NaftogazUA

      Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что газовые договоренности от 30 декабря 2019 года не запрещают прямые поставки газа из России в обход "Нафтогаза".

      Российские компании могут напрямую продавать газ украинским потребителям. Об этом Андрей Коболев сказал на брифинге во вторник.

      Актуально: Стопроцентной гарантии нет: Коболев ответил, что будет в случае нарушения Россией газовых соглашений

      Глава "Нафтогаза" добавил, что теоретически эти компании могут заработать уже в ближайшее время. В то же время, он не знает, какой будет реакция украинской власти на это.

      При этом, Коболев подчеркнул, что у "Нафтогаза" пока нет планов покупать газ из России.

      Отметим, что сегодня он также признал, что риск нарушения Россией подписанных газовых договоренностей существует. В то же время, Коболев указал на гарантии, которые могут обезопасить Украину от этих рисков.

      По его словам, новое транзитное соглашение включает следующие " подушки безопасности":

      • европейское право,
      • четко прописаны гарантии, которые по своей сути очень близки к концепции "качай или плати",
      • сумма 7,2 миллиарда долларов была прогарантирована российской стороной как доход, который украинская сторона получит в течение следующих 5 лет.

      Коболев также добавил, что эта сумма может быть и большей. По его словам, заказанные объемы – это лишь минимальные объемы, которые сейчас видит "Газпром". Большие объемы, если они будут транспортировать украинской системой, будут транспортировать по высшему тарифу.

      Газовый контракт между Украиной и РФ: главное

      • Украина и Россия 30 декабря подписали в Вене контракт на транзит газа в ЕС сроком на 5 лет. Начнет Кремль осуществлять транзит с 1 января 2020 года.
      • Впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейским принципу "качай или плати". До этого времени закупки газа у российского монополиста покрывались принципу "бери или плати" – невыгодным для Украины и выгодным для России.
      • Минимально гарантированная прокачка украинской ГТС – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре. Фактически прокачивать можно больше.
      • Президент Владимир Зеленский убеждает, что в течение этих 5 лет Украина получит по меньшей мере более 7 миллиардов долларов.
      • Премьер-министр Алексей Гончарук добавил, что подписание соглашения положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке.

       

      Добавим, кроме контракта на транзит газа, Украина и Россия также подписали соглашение об урегулировании судебных споров. "Газпром" обязался полностью прекратить обжалование решений Стокгольмского арбитража. Это означает, что Украина может окончательно подвести итоги арбитражных процессов, которые длились почти 6 лет. А получение более 12 миллиардов долларов по новому иску было бы невозможным, если бы транзит газа продолжился.

      "Нафтогаз" в начале ноября 2019 года направил российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 12 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа территорией Украины.

      Как украсить елку: тренды 2020 года
      сегодня
      4437
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Газовый контракт Новости России Газпром Газ Нафтогаз Андрій Коболев Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:31 Верховная Рада-2019: недостатки и качественные изменения парламента
      Анастасія Кримова 7
      сегодня , 16:00 Газовый контракт: "Нафтогаз" выиграл "Газпром" с разгромным счетом
      Ель Мюрид 1203
      13 декабря , 20:10 Электрический камин в детской: как обустроить уют для родных
      134
      сегодня , 13:30 Викрили російські системи РЕБ, які приховували роками: унікальні докази та фотосвідчення
      Михайло Макарук 423
      сегодня , 12:01 Надо ликвидировать, – Гнап о том, почему не стоит переносить государство в смартфон
      Олена Трибушна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук