Транзитний договір не забороняє прямі поставки газу з Росії в обхід "Нафтогазу", – Коболєв

Глава правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв повідомив, що газові домовленості від 30 грудня 2019 роки не забороняють прямі поставки газу з Росії в обхід "Нафтогазу".

Російські компанії можуть напряму продавати газ українським споживачам. Про це Андрій Коболєв сказав на брифінгу у вівторок.

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Глава "Нафтогазу" додав, що теоретично ці компанії можуть запрацювати вже найближчим часом. Водночас, він не знає, якою буде реакція української влади на це.

При цьому, Коболєв наголосив, що у "Нафтогазу" поки немає планів купувати газ з Росії.

Відзначимо, що сьогодні він також визнав, що ризик порушення Росією підписаних газових домовленостей існує. Водночас, Коболєв вказав на гарантії, які можуть убезпечити Україну від цих ризиків.

За його словами, нова транзитна угода включає наступні "подушки безпеки":

європейське право,

чітко прописані гарантії, які за своєю суттю дуже близькі до концепції "качай або плати",

сума 7,2 мільярда доларів була прогарантована російською стороною як дохід, який українська сторона отримає протягом наступних 5 років.

Коболєв також додав, що ця сума може бути й більшою. За його словами, замовлені обсяги – це лише мінімальні обсяги, які зараз бачить "Газпром". Більші обсяги, якщо вони будуть транспортувати українською системою, будуть транспортувати за вищим тарифом.

Газовий контракт між Україною і РФ: головне

Україна і Росія 30 грудня підписали у Відні контракт на транзит газу в ЄС терміном на 5 років. Розпочне Кремль здійснювати транзит з 1 січня 2020 року.

Вперше в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". До цього часу закупівлі газу в російського монополіста покривалися принципом "бери або плати" – невигідним для України та вигідним для Росії.

Мінімально гарантована прокачка українською ГТС – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири. Фактично прокачувати можна більше.

Президент Володимир Зеленський переконує, що упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук додав, що підписання угоди позитивно вплине на енергетичні ринки та стане значним фактором зниження ціни газу на ринку.

Додамо, окрім контракту на транзит газу, Україна та Росія також підписали угоду про врегулювання судових спорів. "Газпром" зобов'язався повністю припинити оскарження рішень Стокгольмського арбітражу. Це означає, що Україна може остаточно підбити підсумки арбітражних процесів, які тривали майже 6 років. А отримання більше 12 мільярдів доларів за новим позовом було б неможливим, якщо б транзит газу продовжився.

"Нафтогаз" на початку листопада 2019 року надіслав російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 12 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.