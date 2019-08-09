Турист из Пакистана, которого со скандалом депортировали, таки увидел Украину: детали

В конце мая пограничники не пустили в Украину туриста из Пакистана. 9 августа 42-летний Джаф Афзал снова приземлился на Киевщине. Встречали его с самолета и журналисты 24 канала.

Завершилась неудачей: о первой попытке посетить Украину

При первой попытке попасть в Украину ему отказали во въезде – мол, не смог подтвердить цель своего пребывания.

Интересно! Путешественников приглашают бесплатно пожить на острове в Швеции: но есть условия

В результате мужчина более суток провел в аэропорту "Борисполь". Экспресс-тур в Украину стоил ему две тысячи долларов и испорченных нервов.



Джаф Афзал из Пакистана

"Я просидел в ожидании 5 часов, пока проверяли все документы. Когда уже отказали, остальное время провел в зоне отправления, ожидая самолет под наблюдением охраны и без документов. Их отдали уже по прилету в Пакистан. Еще багаж потерялся", – сообщил мужчина у себя на Facebook-странице.

После этого об идее познакомиться с Украиной забыл как страшный сон, пока не встретил в своих краях Артемия Сурина – украинского путешественника, который объездил весь мир.

Читайте больше об Артемии Сурине: Вокруг света за 280 дней – украинец объехал все континенты без авиаперелета

Джаф помогал украинцу добраться до удаленного племени хунза, известного уникальным долголетием. Лишь через несколько дней знакомства пакистанец неохотно рассказал Сурину о своем негативном опыте.

Артемия это очень возмутило, у него появилась мечта: таки показать Джафу свою страну. История о неудачной попытке моментально разлетелась в сети. Уже на следующий день украинцу позвонил руководитель Госпогранслужбы.

Джаф – интеллигентный, эрудированный и образованный человек. Прекрасно говорит по-английски, кроме этого владеет еще тремя языками. Он – веб-дизайнер, ранее открыл один из первых коворкингов в столице Пакистана,

– рассказал Сурин.

Кроме этого, он владеет туристической компанией, которая организует в Пакистане туры для иностранцев.

Удалось: Джаф снова прилетел в Украину

9 августа пакистанец прилетел в "Борисполь" во второй раз – теперь с женой. Там их встречали телекамеры.



Фото из аэропорта "Борисполь"

Путешественник объяснил, что причину пристального внимания к себе понимает.

Пакистан известен в западных СМИ не с лучшей стороны. Люди боятся туда ехать,

– отметил он.

В свою очередь пограничники рассказали, что не осуждают коллег, которые не пустили туриста. Ведь Пакистан является страной миграционного риска. Всего таких 70, включая Россию. Только за полгода украинская сторона задержала 1250 нелегальных мигрантов.

"За семь месяцев 2019 года в Украину въехали 940 граждан Пакистана. Более 40 мы задержали за нарушение украинского законодательства. Большинство – именно за попытку незаконного пересечения госграницы", – прокомментировал Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины.

На этот раз Джаф с женой удачно прошли паспортный контроль и в течение недели будут исследовать Киев, Львов и Чернобыль.