Турист з Пакистану, якого зі скандалом депортували, таки побачив Україну: деталі

Наприкінці травня прикордонники не пустили в Україну туриста з Пакистану. 9 серпня 42-річний Джаф Афзал знову приземлився на Київщині. Зустрічали його з літака й журналісти 24 каналу.

Завершилася невдачею: про першу спробу відвідати Україну

При першій спробі потрапити в Україну йому відмовили у в'їзді – мовляв, не зміг підтвердити мету свого перебування.

Цікаво! Мандрівників запрошують безкоштовно пожити на острові у Швеції: але є умови

В результаті чоловік понад добу провів у аеропорту "Бориспіль". Експрес-тур в Україну коштував йому дві тисячі доларів та зіпсутих нервів.



Джаф Афзал із Пакистану

"Я просидів в очікуванні п'ять годин, поки перевіряли всі документи. Коли вже відмовили, решту часу провів у зоні відправлення, очікуючи на літак під наглядом охорони та без документів. Їх віддали вже по прильоту в Пакистан. Ще й багаж загубився", – повідомив чоловік у себе на Facebook-cторінці.

Після цього про ідею познайомитись з Україною забув як страшний сон, поки не зустрів в своїх краях Артемія Суріна – українського мандрівника, який об'їздив увесь світ.

Читайте більше про Артемія Суріна: Навколо світу за 280 днів – українець об'їхав усі континенти без жодного авіаперельоту

Джаф допомагав українцю дістатися до віддаленого плем'я хунза, відомого унікальним довголіттям. Лише через декілька днів знайомства пакистанець неохоче розповів Суріну про свій негативний досвід.

Артемія це дуже обурило, в нього з'явилась мрія: таки показати Джафу свою країну. Історія про невдалу спробу моментально розлетілась у мережі. Вже наступного дня українцю зателефонував керівник Держприкордонслужби.

Джаф – інтелігентна, ерудована й освічена людина. Прекрасно говорить англійською, крім цього володіє ще трьома мовами. Він – веб-дизайнер, раніше відкрив один з перших коворкінгів в столиці Пакистану,

– розповів Сурін.

Крім цього, він володіє туристичною компанією, яка організовує у Пакистані тури для іноземців.

Таки вдалося: Джаф знову прилетів до України

9 серпня пакистанець прилетів у "Бориспіль" вдруге – тепер з дружиною. Там їх зустрічали телекамери.



Фото з аеропорту "Бориспіль"

Мандрівник пояснив, що причину прискіпливої уваги до себе розуміє.

Пакистан відомий у західних ЗМІ не з кращої сторони. Люди бояться туди їхати,

– зазначив він.

В свою чергу прикордонники розповіли, що не засуджують колег, які не впустили туриста. Адже Пакистан є країною міграційного ризику. Всього таких 70, включно з Росією. Лише за півроку українська сторона затримала 1 250 нелегальних мігрантів.

"За сім місяців 2019 року в Україну в'їхали 940 громадян Пакистану. Понад 40 ми затримали за порушення українського законодавства. Більшість – саме за спробу незаконного перетину держкордону", – прокоментував Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.

Цього разу Джаф з дружиною вдало пройшли паспортний контроль й впродовж тижня досліджуватимуть Київ, Львів та Чорнобиль.