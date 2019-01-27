"У страха глаза велики":у Путина прокомментировали информацию о российских наемниках в Венесуэле

В Москве продолжают опровергать сообщения ряда СМИ о направлении в Венесуэлу россиян для охраны президента страны Николаса Мадуро. На этот раз к возражениям присоединился и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Об этом он заявил российским СМИ, пишет "ТАСС".

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24 канал сообщал, что около полутысячи российский наемников отправили в Венесуэлу, чтобы они охраняли диктатора Николаса Мадуро от протестующих. Говорится, в частности, о военных из частной компании "Вагнера", которые до недавнего времени воевали на стороне боевиков на Донбассе.

В России все отрицают. В первую очередь отреагировали в комитете по обороне и безопасности Совета Федерации, теперь информацию прокомментировал и Песков.

Тот заявил, что не подтверждает прибытие "русских бойцов" в Венесуэлу.

Да нет, конечно... У страха глаза велики,

– добавил пресс-секретарь президента.

Что происходит в Венесуэле?В Венесуэле протестующие 23 января вышли на многотысячный митинг с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году. Тем временем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Свою поддержку оппозиционному лидеру также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили. Во время протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 26 человек. Украина выразила свою поддержку гражданам Венесуэлы, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинства в Украине.

Смотрите видео о протестах в Венесуэле: