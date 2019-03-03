Угроза полноценного вторжения РФ, новый проход через Керченский пролив – топ-5 видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

"Северный поток-2": Украина должна подготовиться к серьезным потерям

Пропагандисты Кремля открыто угрожают Украине крахом, как только российское голубое топливо потечет в Европу в обход новым российским газопроводом "Северный поток-2". В своих водах россияне уже проложили 500 из 1200 километров газопровода. Завершить планируют до конца 2019 года.

В "Нафтогазе" считают, что "Северный поток-2" открывает Москве путь к военному вторжению. Когда украинская труба станет Кремлю не нужна, он может начать полномасштабную военную операцию против нашего государства.

Видео: какие угрозы для Украины несет "Северный поток-2"

Украина готовит новый проход через Керченский пролив

Украина вместе с международными партнерами готовит очередной проход через Керченский пролив. Объясняют, мы должны напоминать России, что Азовские воды наши. Глава украинского МИД Павел Климкин уже ведет переговоры с Францией и Германией с просьбой поддержать операцию. Возможно, приобщат и Великобританию.

Видео: как отреагировали на решение об очередном проходе через Керченский пролив РФ и США

Объединение вокруг Гриценко на выборах

На объединение вокруг одного кандидата в президенты Анатолия Гриценко ждали многие украинцы. Поэтому, когда даже несколько кандидатов отказываются выдвигаться в пользу одного – это событие неординарное. Журналисты 24 канала выяснили, кто уже поддержал Гриценко и на кого еще ждут.

Видео: какие партии поддержали Гриценко

Чем заменить полиэтиленовые пакеты

В Украине активисты пытаются ограничить использование пластика. Для этого даже разработали специальный законопроект. Однако, пока депутаты думают, принимать его или нет, экологи призывают – менять привычки и не брать пакетики в магазине. Полиэтилен можно заменить многоразовыми сумками, которые легко носить с собой. Некоторые продукты в небольшом количестве вообще не нуждаются в пакетиквх, чек можно крепить сразу на них.

Видео: как полиэтилен портит экологию, как сортировать мусор

Сколько животных ежегодно убивают ради меха в Украине

По официальным данным в Украине действует 37 меховых ферм. Каждый год, чтобы порадовать кого-то меховой одеждой, убивают больше 630 тысяч животных. Зоозащитники призывают украинцев не покупать одежду из меха, а Верховную Раду – запретить подобные фермы. Говорят, их пытаются создавать под вывеской сотрудничества с Евросоюзом. Во многих странах Европы такие фермы уже не действуют. Украину же меховые промышленники рассматривают, как возможное место для развития своего бизнеса.

Видео: почему производство меха – это плохо, детальное объяснение