21:05
3 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Угроза полноценного вторжения РФ, новый проход через Керченский пролив – топ-5 видео недели

      399 Читати новину українською
      Топ-5 видео недели
      Топ-5 видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      "Северный поток-2": Украина должна подготовиться к серьезным потерям

      Пропагандисты Кремля открыто угрожают Украине крахом, как только российское голубое топливо потечет в Европу в обход новым российским газопроводом "Северный поток-2". В своих водах россияне уже проложили 500 из 1200 километров газопровода. Завершить планируют до конца 2019 года.

      В "Нафтогазе" считают, что "Северный поток-2" открывает Москве путь к военному вторжению. Когда украинская труба станет Кремлю не нужна, он может начать полномасштабную военную операцию против нашего государства.

      Видео: какие угрозы для Украины несет "Северный поток-2"

      Украина готовит новый проход через Керченский пролив

      Украина вместе с международными партнерами готовит очередной проход через Керченский пролив. Объясняют, мы должны напоминать России, что Азовские воды наши. Глава украинского МИД Павел Климкин уже ведет переговоры с Францией и Германией с просьбой поддержать операцию. Возможно, приобщат и Великобританию.

      Видео: как отреагировали на решение об очередном проходе через Керченский пролив РФ и США

       

       

      Объединение вокруг Гриценко на выборах

      На объединение вокруг одного кандидата в президенты Анатолия Гриценко ждали многие украинцы. Поэтому, когда даже несколько кандидатов отказываются выдвигаться в пользу одного – это событие неординарное. Журналисты 24 канала выяснили, кто уже поддержал Гриценко и на кого еще ждут.

      Видео: какие партии поддержали Гриценко

      Чем заменить полиэтиленовые пакеты

      В Украине активисты пытаются ограничить использование пластика. Для этого даже разработали специальный законопроект. Однако, пока депутаты думают, принимать его или нет, экологи призывают – менять привычки и не брать пакетики в магазине. Полиэтилен можно заменить многоразовыми сумками, которые легко носить с собой. Некоторые продукты в небольшом количестве вообще не нуждаются в пакетиквх, чек можно крепить сразу на них.

      Видео: как полиэтилен портит экологию, как сортировать мусор

      Сколько животных ежегодно убивают ради меха в Украине

      По официальным данным в Украине действует 37 меховых ферм. Каждый год, чтобы порадовать кого-то меховой одеждой, убивают больше 630 тысяч животных. Зоозащитники призывают украинцев не покупать одежду из меха, а Верховную Раду – запретить подобные фермы. Говорят, их пытаются создавать под вывеской сотрудничества с Евросоюзом. Во многих странах Европы такие фермы уже не действуют. Украину же меховые промышленники рассматривают, как возможное место для развития своего бизнеса.

      Видео: почему производство меха – это плохо, детальное объяснение

       

       

      blog_ava
      Олег Винник рассказал, как хотел представить Украину на Евровидении
      сегодня
      615
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Газпром Газ Северный поток-2 Конфликт в Азовском море Видео недели
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко
      сегодня , 20:02 Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко
      238
      Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною
      сегодня , 20:00 Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною
      Тетяна Мартинюк 42
      Угроза полноценного вторжения РФ, новый проход через Керченский пролив – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Угроза полноценного вторжения РФ, новый проход через Керченский пролив – топ-5 видео недели
      396
      Всесвітньо відомий винахід українців Petcube, або Ґаджет для тварин і їх господарів
      сегодня , 19:00 Всесвітньо відомий винахід українців Petcube, або Ґаджет для тварин і їх господарів
      Соломія Соломка 134
      Первичный и вторичный рынок недвижимости: что будет с ценами в 2019
      сегодня , 18:29 Первичный и вторичный рынок недвижимости: что будет с ценами в 2019
      545
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество
       31 августа 2016 , 17:23 1
      Невероятный хавбек из Италии поражает своей игрой и увлекается Шевой
       25 октября 2018 , 16:00
      Шахтер победил Карабах в контрольном матче
       26 января , 11:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук