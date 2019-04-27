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      Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы, – Путин

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      Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы, – Путин
      Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы, – Путин / Фото из открытых источников

      Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина получает газ в два раза дороже, чем могла бы. Он считает, что реальный уровень жизни в Украине катастрофически падает.

      Путин на пресс-конференции в Пекине отметил, что когда представители "Оппозиционного блока" Виктор Медведчук и Юрий Бойко приезжали в Москву и тогда "Россия же сказала: минимум на 25% будет цена меньше, если непосредственно будут получать газ из России".

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      "Мы наконец подпишем договор на транзит газа или нет? Это же вопрос... Украина получает вдвое дороже газ, чем могла бы получать", – сказал Путин.

      Кроме того, лидер РФ считает, что реальный уровень жизни в Украине катастрофически падает, растут тарифы на тепло.

      А если транзита не будет? Тогда не будет реверса,
      – сказал он.

       

      Владимир Путин подчеркнул, что "газовая труба советских времен" устроена так, что "от транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину".

      Никакого реверса реального нет. Берется газ в обычном режиме, потом по бумагам пишется, что это реверс. Частично заходят на территорию соседних стран, оттуда трубу проложили маленькую и делают вид, что гоняют эти объемы,
      – добавил президент РФ.

      Путин подчеркнул, что если не будет транзита российского газа в Европу, "тогда не будет газоснабжения Украины". Он добавил, что "это серьезный вопрос, а они дурака там валяют все" и "занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того, чтобы подумать о рядовом гражданине Украины".

      Что известно о полете Бойко и Медведчука в Россию?
      Несмотря на то, что Россия аннексировала Крым и разожгла войну на Донбассе, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко летал в РФ на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым. Вместе с Бойко летал и Виктор Медведчук – кум президента России Владимира Путина и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

      Бойко с Медведчуком говорят, что летали в Россию на так называемые экономические переговоры. На этих переговорах Бойко назвал отношения между Украиной и Россией "крайне важными" для нашего государства. А еще Бойко сказал, что "готов предложить и рассмотреть различные варианты восстановления контракта по транзиту газа".

      ГБР открыло дело за полет Бойко и Медведчука в Москву. Но дела открыты не лично против политиков, а против работников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб. Ведь именно эти службы могли дать согласие на авиаперелет политиков в РФ.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Евросоюз Газ Владимир Путин
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