"Украина приложит все необходимые усилия": в МИД отреагировали на новую резолюцию ООН по Крыму

В МИД Украины считают, что принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции относительно Крыма является свидетельством поддержки мировым сообществом необходимости соблюдения прав человека на территории временно оккупированного полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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В ведомстве отмечают, что такое решение Генассамблеи ООН подтверждает ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. При этом Российская Федерация не реагирует на призывы международного сообщества.

Требуем от государства-агрессора прекратить на временно оккупированной им территории беспредел и обеспечить соблюдение международного права, освободить всех незаконно удерживаемых, в том числе – политических заключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира Усеина Куку,

– отметили в ведомстве.

В МИД также заявили, что "Украина приложит все необходимые усилия для привлечения виновных в нарушении прав человека к ответственности".

К слову, Президент Украины Петр Порошенко отметил, что такое решение ООН является "четким сигналом" для России. Глава государства считает, что международное сообщество не будет закрывать глаза на все, что происходит с Крымом.



Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в субботу, 22 декабря, большинством голосов приняла предложенную Украиной новую "крымскую" резолюцию. Против документа проголосовали 27 делегаций. Новая резолюция осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе.



Ранее, 18 декабря, приняли резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.