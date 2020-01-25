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      Украина редкая страна, где происходят серьезные реформы, – Financial Times

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      Давос 2020 / The Financial Tim

      Страна пользуется оптимизмом относительно программы реформ президента Владимира Зеленского.

      Украина продала 1,25 млрд евро нового долга при рекордно низких процентах по займам, воспользовавшись оптимизмом относительно программы реформ в стране менее чем через пять лет после того, как она нанесла большой ущерб держателям облигаций, пишет британская газета Financial Times.

      Читайте также: Заявления Зеленского в Давосе: как отреагируют инвесторы

      В среду продажа новых 10-летних еврооблигаций в евро превысила лимит подписки и установила процент дохода с облигаций на уровне 4,375%. Киев зафиксировал прибыль от прошлогоднего большого долгового ралли. После избрания Владимира Зеленского весной прошлого года менеджеры фондов активно инвестировали в украинский долг, считая, что президентская программа экономических реформ будет стимулировать рост.

      Это редкая страна, где происходят серьезные реформы, а экономика находится в хорошем состоянии,
      – сказал Виктор Сабо, менеджер долгового портфеля на развивающихся рынках, в Aberdeen Standard Investments, который купил облигации в среду.

      Господин Сабо отметил, что процентная доходность все еще является привлекательной в условиях, когда доходность во многих крупных европейских экономиках остается в отрицательной зоне.

      Премьер-министр Алексей Гончарук, который выступил утром в четверг в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, описал продажу облигаций как вотум доверия, что будет способствовать дальнейшему сокращению уровня долга, заменив более дорогое финансирование. Соотношение долга к ВВП страны упало до 52 процентов примерно с 80 процентов четыре года назад, когда экономика отреагировала на последствия аннексии Крыма Россией в 2014 году. "Мы выпустили самые дешевые еврооблигации в истории Украины", – сказал г-н Гончарук.

      Тимоти Эш, аналитик компании BlueBay Asset Management, заявил, что это "чрезвычайно", что Украина смогла продать долг при такой низкой доходности. "Еще год назад [Украина] не смогла бы получить меньше чем 10 процентов", – написал он в записке к инвесторам.

      "Что меня сейчас немного волнует, – это самодовольство", – сказал господин Эш, отметив, что доступность дешевого финансирования с рынков облигаций может уменьшить давление на господина Зеленского по продвижению благоприятных для рынка реформ, при этом уменьшив влияние МВФ в Киеве.

      Выпуск облигаций состоялся после выступления господина Зеленского в Давосе, в котором он пообещал ускорить реформы и решительно противодействовать широко распространенной коррупции. Он объявил о планах предложить пятилетнее освобождение от налога на прибыль для инвесторов, которые вложат в страну 10 миллионов долларов или больше путем приватизации сотен государственных предприятий.

      Вызовы, которые стоят перед нами, украинцами, мобилизуют нас и заставляют двигаться быстрее, вдохновляют нас делать невероятное и невозможное,
      – сказал господин Зеленский во время презентации.

      Украинские чиновники объявили на Экономическом форуме в Давосе о намерении подписать соглашение с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn на 10 лет управления и радикальной перестройки заброшенной украинской государственной железнодорожной компании.

      Во время встреч в Давосе с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой господин Зеленский и господин Гончарук обсудили меры, которые нужно осуществить до того, как правление МВФ утвердит новую кредитную программу в размере 5,5 млрд долларов.

      BNP Paribas, JPMorgan и Raiffeisen Bank International выступили главными менеджерами и регистраторами в новой сделке по продаже облигаций.

      Знайте больше: Об Укрзализныце, инвесторах и МВФ: Гончарук подвел итоги визита в Давос

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости политики Новости Украины Давос 2020 госдолг Владимир Зеленский Алексей Гончарук Публикации
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