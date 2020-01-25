Украина редкая страна, где происходят серьезные реформы, – Financial Times

Страна пользуется оптимизмом относительно программы реформ президента Владимира Зеленского.

Украина продала 1,25 млрд евро нового долга при рекордно низких процентах по займам, воспользовавшись оптимизмом относительно программы реформ в стране менее чем через пять лет после того, как она нанесла большой ущерб держателям облигаций, пишет британская газета Financial Times.

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В среду продажа новых 10-летних еврооблигаций в евро превысила лимит подписки и установила процент дохода с облигаций на уровне 4,375%. Киев зафиксировал прибыль от прошлогоднего большого долгового ралли. После избрания Владимира Зеленского весной прошлого года менеджеры фондов активно инвестировали в украинский долг, считая, что президентская программа экономических реформ будет стимулировать рост.

Это редкая страна, где происходят серьезные реформы, а экономика находится в хорошем состоянии,

– сказал Виктор Сабо, менеджер долгового портфеля на развивающихся рынках, в Aberdeen Standard Investments, который купил облигации в среду.

Господин Сабо отметил, что процентная доходность все еще является привлекательной в условиях, когда доходность во многих крупных европейских экономиках остается в отрицательной зоне.

Премьер-министр Алексей Гончарук, который выступил утром в четверг в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, описал продажу облигаций как вотум доверия, что будет способствовать дальнейшему сокращению уровня долга, заменив более дорогое финансирование. Соотношение долга к ВВП страны упало до 52 процентов примерно с 80 процентов четыре года назад, когда экономика отреагировала на последствия аннексии Крыма Россией в 2014 году. "Мы выпустили самые дешевые еврооблигации в истории Украины", – сказал г-н Гончарук.

Тимоти Эш, аналитик компании BlueBay Asset Management, заявил, что это "чрезвычайно", что Украина смогла продать долг при такой низкой доходности. "Еще год назад [Украина] не смогла бы получить меньше чем 10 процентов", – написал он в записке к инвесторам.

"Что меня сейчас немного волнует, – это самодовольство", – сказал господин Эш, отметив, что доступность дешевого финансирования с рынков облигаций может уменьшить давление на господина Зеленского по продвижению благоприятных для рынка реформ, при этом уменьшив влияние МВФ в Киеве.

Выпуск облигаций состоялся после выступления господина Зеленского в Давосе, в котором он пообещал ускорить реформы и решительно противодействовать широко распространенной коррупции. Он объявил о планах предложить пятилетнее освобождение от налога на прибыль для инвесторов, которые вложат в страну 10 миллионов долларов или больше путем приватизации сотен государственных предприятий.

Вызовы, которые стоят перед нами, украинцами, мобилизуют нас и заставляют двигаться быстрее, вдохновляют нас делать невероятное и невозможное,

– сказал господин Зеленский во время презентации.

Украинские чиновники объявили на Экономическом форуме в Давосе о намерении подписать соглашение с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn на 10 лет управления и радикальной перестройки заброшенной украинской государственной железнодорожной компании.

Во время встреч в Давосе с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой господин Зеленский и господин Гончарук обсудили меры, которые нужно осуществить до того, как правление МВФ утвердит новую кредитную программу в размере 5,5 млрд долларов.

BNP Paribas, JPMorgan и Raiffeisen Bank International выступили главными менеджерами и регистраторами в новой сделке по продаже облигаций.

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