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      Заявления Зеленского в Давосе: как отреагируют инвесторы

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      Приход инвесторов в Украину обеспечит много рабочих мест / Официальный сайт президента Украины

      Экономический форум в Давосе – серьезное мероприятие. Но больше пиарный и публичный форум. Возможно, заявления президента Зеленского о налоговых каникулах для инвесторов услышат.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский. И добавил: "Экономический форум в Давосе важен, но не является площадкой, которая позволяет проводить системную работу по поиску инвесторов".

      Читайте также: Как инвесторы восприняли месседжи Зеленского в Давосе

      Впрочем, возможно, после выступления президента Зеленского Украине удастся привлечь ряд инвесторов, которые готовы вложить более ста миллионов долларов. Это создание рабочих мест, в чем так сейчас мы нуждаемся,
      – отмечает Сергей Постоловский.

      При этом, отмечает эксперт, не было месседжей о том, что делает власть в отношении внутренних инвесторов, какие преференции для них создаются. Это было бы лучшим стимулом для внешнего инвестора вкладывать в Украину.

      Интересно: Пропагандисты попытались поставить вопрос Зеленскому в Давосе: что им ответил гарант – видео

      Одновременно добавляет Постоловский, критика в адрес главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, который заявил о пересмотре Соглашения об ассоциации с ЕС, не совсем конструктивна.

      Украина всегда, как бедный родственник. Наша позиция неправильная. Очень мало говорят о самодостаточной Украине. Мы тоже должны проявлять свою позицию, настаивать на учете наших интересов. А подогнать все под европейское законодательство – возникнет вопрос, где взять рынок для украинских производителей продукции, которая не удовлетворит Европу?
      – отмечает Сергей Постоловский.

      О чем говорил президент Владимир Зеленский в Давосе?

      22 января Президент Зеленский принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время своего выступления президент подчеркнул важность завершения войны для экономического развития Украины, а также дал щедрые обещания инвесторам.

      Война на Донбассе

      Я прекрасно понимаю, что украинская экономика ощутимо страдает из-за войны на Востоке. У нас очень трудолюбивые и талантливые люди, но они вынуждены защищать страну на передовой. Ежедневно теряя их, мы теряем наш "золотой запас".

      Предложения инвесторам

      Зеленский пообещал налоговые каникулы на 5 лет всем инвесторам, которые примут участие в приватизации на сумму более 10 млн долларов. Кроме того, инвесторы, которые привлекут в Украину более 100 миллионов долларов, получат эксклюзивный контракт с государством.

      Вступление Украины в ЕС

      Президент заявил, что Европейский Союз должен взять к себе Украину. Более того, не просто так взять, а заменить ею Великобританию, которая как раз выходит из ЕС.

      Выступление президента Зеленского в Давосе: видео

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Владимир Зеленский Давос 2020 Инвестиции Давид Арахамия
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