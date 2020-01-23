Заявления Зеленского в Давосе: как отреагируют инвесторы

Экономический форум в Давосе – серьезное мероприятие. Но больше пиарный и публичный форум. Возможно, заявления президента Зеленского о налоговых каникулах для инвесторов услышат.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский. И добавил: "Экономический форум в Давосе важен, но не является площадкой, которая позволяет проводить системную работу по поиску инвесторов".

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Впрочем, возможно, после выступления президента Зеленского Украине удастся привлечь ряд инвесторов, которые готовы вложить более ста миллионов долларов. Это создание рабочих мест, в чем так сейчас мы нуждаемся,

– отмечает Сергей Постоловский.

При этом, отмечает эксперт, не было месседжей о том, что делает власть в отношении внутренних инвесторов, какие преференции для них создаются. Это было бы лучшим стимулом для внешнего инвестора вкладывать в Украину.

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Одновременно добавляет Постоловский, критика в адрес главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, который заявил о пересмотре Соглашения об ассоциации с ЕС, не совсем конструктивна.

Украина всегда, как бедный родственник. Наша позиция неправильная. Очень мало говорят о самодостаточной Украине. Мы тоже должны проявлять свою позицию, настаивать на учете наших интересов. А подогнать все под европейское законодательство – возникнет вопрос, где взять рынок для украинских производителей продукции, которая не удовлетворит Европу?

– отмечает Сергей Постоловский.

О чем говорил президент Владимир Зеленский в Давосе?

22 января Президент Зеленский принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время своего выступления президент подчеркнул важность завершения войны для экономического развития Украины, а также дал щедрые обещания инвесторам.

Война на Донбассе

Я прекрасно понимаю, что украинская экономика ощутимо страдает из-за войны на Востоке. У нас очень трудолюбивые и талантливые люди, но они вынуждены защищать страну на передовой. Ежедневно теряя их, мы теряем наш "золотой запас".

Предложения инвесторам

Зеленский пообещал налоговые каникулы на 5 лет всем инвесторам, которые примут участие в приватизации на сумму более 10 млн долларов. Кроме того, инвесторы, которые привлекут в Украину более 100 миллионов долларов, получат эксклюзивный контракт с государством.

Вступление Украины в ЕС

Президент заявил, что Европейский Союз должен взять к себе Украину. Более того, не просто так взять, а заменить ею Великобританию, которая как раз выходит из ЕС.

Выступление президента Зеленского в Давосе: видео