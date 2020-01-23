Заяви Зеленського в Давосі: як відреагують інвестори

Економічний форум у Давосі – серйозний захід. Але більше піарний і публічний форум. Можливо, заяви президента Зеленського про податкові канікули для інвесторів почують.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський. Й додав: "Економічний форум у Давосі важливий, але не є площадкою, що дозволяє проводити системну роботу з пошуку інвесторів".

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Утім, можливо, після виступу президента Зеленського Україні вдасться залучити низку інвесторів, які готові вкласти понад сто мільйонів доларів. Це створення робочих місць, чого так зараз ми потребуємо,

– зазначає Сергій Постоловський.

При цьому, зауважує експерт, не було месиджів про те, що робить влада відносно внутрішніх інвесторів, які преференції для них створюються. Це було б найкращим стимулом для зовнішнього інвестора вкладати в Україну.

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Водночас, додає Постоловський, критика на адресу глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який заявив про перегляд Угоди про асоціацію з ЄС, не зовсім конструктивна.

Україна завжди, як бідний родич. Наша позиція неправильна. Дуже мало говорять про самодостатню Україну. Ми теж повинні проявляти свою позицію, наполягати на врахуванні наших інтересів. А підігнати все під європейське законодавство – виникне питання, де взяти ринок для українських виробників продукції, яка не задовольнить Європу?

– наголошує Сергій Постоловський.

Про що говорив президент Володимир Зеленський у Давосі?

22 січня президент Зеленський взяв участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Під час свого виступу президент наголосив на важливості завершення війни для економічного розвитку України, а також дав щедрі обіцянки інвесторам.

Війна на Донбасі

Я чудово розумію, що українська економіка відчутно страждає через війну на Сході. У нас дуже працьовиті і талановиті люди, але вони змушені захищати країну на передовій. Щодня втрачаючи їх, ми втрачаємо наш "золотий запас".

Пропозиції інвесторам

Зеленський пообіцяв податкові канікули на 5 років усім інвесторам, які візьмуть участь у приватизації на суму понад 10 мільйонів доларів. Крім того, інвестори, які залучать в Україну понад 100 мільйонів доларів, отримають ексклюзивний контракт з державою.

Вступ України до ЄС

Президент заявив, що Європейський Союз повинен взяти до себе Україну. Ба більше, не просто так взяти, а замінити нею Велику Британію, яка саме виходить з ЄС.

Виступ президента Зеленського в Давосі. Відео