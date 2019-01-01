07:07
1 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря 2018
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Украина в 2018 году экспортировала в Россию пшеницы всего на 200 долларов: интересная статистика

      38 Читати новину українською
      Украина в 2018 году экспортировала в Россию пшеницы всего на 200 долларов
      Украина в 2018 году экспортировала в Россию пшеницы всего на 200 долларов / https://www.pexels.com

      Введенное Российской Федерацией эмбарго на поставки украинских товаров больше всего может сказаться лишь на поставках трансформаторов, бумаги, картона и обоев.

      Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Россия ответила на украинские санкции: что попало под удар Кремля

      Так как некоторые товарные позиции попали под торговый запрет, то украинский экспорт за январь-октябрь 2018 года был ничтожно мал.

      Интересно, что поставки в Российскую Федерацию пшеницы в денежном эквиваленте составляли всего 200 долларов, а шоколада и какаосодержащих продуктов – 1,3 тысяча долларов, энергогенераторных установок - 0,7 тысячи долларов.

      Однако, объем экспорта обоев, подпавших под действие торгового запрета, в денежном эквиваленте составил за этот период 61,3 миллионов долларов, двигателей и генераторов в соответствии с указанными в постановлении Российской Федерации кодами, Украина поставила на 45,8 миллионов долларов, трансформаторов – на 38 миллионов долларов, бумаги – на 27 миллионов долларов.

      К слову, во время пресс-конференции Владимир Путин сказал, что Украина устроила экономическую блокаду России, однако объем торговли таки растет.

      Стоит добавить, что экспорт щебня, который также подпал под запрет, за этот период достиг 20,7 миллионов долларов.

      Госстат отмечает, что наибольшее количество товаров в списке запрещенных к поставке в Россию принадлежит к товарному коду "реакторы ядерные, котлы и машины", экспорт по которым в январе-октябре 2018 года составил в денежном выражении целых 442,356 миллионов долларов. Однако экспорт по конкретным позициям значительно меньше.

      Кроме того, в перечень запрещенных к поставке товаров, в частности, значится позиция "турбины на водяном паре (за исключением частей турбин), однако по итогам 10 месяцев 2018 года Украина не поставляла таких турбин, а экспорт с исключенной позицией "части турбин" в денежном выражении составил 7 миллионов долларов.

      Такая же ситуация и с позицией "машины для смешивания минеральных веществ с битумом", общий экспорт которых за этот период достиг 32,8 миллионов долларов, тогда как за товарами, которые подпадают под эмбарго, объем поставок достиг 10,7 миллионов долларов.

      Экспорт электрических проводников на напряжение не более тысячи В, при исключении ряда кодов, составил за этот период 10,7 миллионов долларов.

      Экспорт тракторов, товарные коды которых также попали под эмбарго, составил 5 миллионов долларов, прицепов и полуприцепов – 3,2 миллиона долларов.

      Напомним, 25 декабря российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. В него Москва добавила еще более 200 человек и организаций. Всего в список вошли 245 физических лиц и компаний.

      А уже 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о введении санкций в отношении юридических и физических лиц России за проведение незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса и за агрессию РФ в районе Керченского пролива.

      Позже Россия ввела запрет на импорт товаров из Украины. Таким образом, Кремль отреагировал на санкции, которые недавно ввела против них Украина.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Статистика Імпорт Экспорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 31 декабря: зарегистрированы первые кандидаты в президенты, взрыв дома в России
      31 декабря 2018 , 22:00 Главные новости 31 декабря: зарегистрированы первые кандидаты в президенты, взрыв дома в России
      748
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря 2018 , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Как правильно пить, чтобы не было симптомов похмелья
      31 декабря 2018 , 19:19 Как правильно пить, чтобы не было симптомов похмелья
      272
      Прогноз на 2019: цены, зарплаты, курс валют
      31 декабря 2018 , 18:04 Прогноз на 2019: цены, зарплаты, курс валют
      Яніна Ткачук 2685
      Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      31 декабря 2018 , 18:00 Цинічні Санта-Клауси: як депутати жбурлялися новорічними подарунками в дітей
      Дмитро Гнап 191
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В Киеве люди заблокировали городскую электричку: фото с места протеста
       22 октября 2018 , 10:17
      В Одессе правоохранители избили ультрас за патриотический баннер – волонтер
       9 декабря 2018 , 07:02
      Журналисты взяли интервью у пьяного Диего Марадоны прямо за рулем
       26 июля 2018 , 12:40
      В Украине стремительно дорожает бензин
       4 сентября 2018 , 15:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук