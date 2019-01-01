Украина в 2018 году экспортировала в Россию пшеницы всего на 200 долларов: интересная статистика

Введенное Российской Федерацией эмбарго на поставки украинских товаров больше всего может сказаться лишь на поставках трансформаторов, бумаги, картона и обоев.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Так как некоторые товарные позиции попали под торговый запрет, то украинский экспорт за январь-октябрь 2018 года был ничтожно мал.

Интересно, что поставки в Российскую Федерацию пшеницы в денежном эквиваленте составляли всего 200 долларов, а шоколада и какаосодержащих продуктов – 1,3 тысяча долларов, энергогенераторных установок - 0,7 тысячи долларов.

Однако, объем экспорта обоев, подпавших под действие торгового запрета, в денежном эквиваленте составил за этот период 61,3 миллионов долларов, двигателей и генераторов в соответствии с указанными в постановлении Российской Федерации кодами, Украина поставила на 45,8 миллионов долларов, трансформаторов – на 38 миллионов долларов, бумаги – на 27 миллионов долларов.

К слову, во время пресс-конференции Владимир Путин сказал, что Украина устроила экономическую блокаду России, однако объем торговли таки растет.

Стоит добавить, что экспорт щебня, который также подпал под запрет, за этот период достиг 20,7 миллионов долларов.

Госстат отмечает, что наибольшее количество товаров в списке запрещенных к поставке в Россию принадлежит к товарному коду "реакторы ядерные, котлы и машины", экспорт по которым в январе-октябре 2018 года составил в денежном выражении целых 442,356 миллионов долларов. Однако экспорт по конкретным позициям значительно меньше.

Кроме того, в перечень запрещенных к поставке товаров, в частности, значится позиция "турбины на водяном паре (за исключением частей турбин), однако по итогам 10 месяцев 2018 года Украина не поставляла таких турбин, а экспорт с исключенной позицией "части турбин" в денежном выражении составил 7 миллионов долларов.

Такая же ситуация и с позицией "машины для смешивания минеральных веществ с битумом", общий экспорт которых за этот период достиг 32,8 миллионов долларов, тогда как за товарами, которые подпадают под эмбарго, объем поставок достиг 10,7 миллионов долларов.

Экспорт электрических проводников на напряжение не более тысячи В, при исключении ряда кодов, составил за этот период 10,7 миллионов долларов.

Экспорт тракторов, товарные коды которых также попали под эмбарго, составил 5 миллионов долларов, прицепов и полуприцепов – 3,2 миллиона долларов.

Напомним, 25 декабря российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. В него Москва добавила еще более 200 человек и организаций. Всего в список вошли 245 физических лиц и компаний.

А уже 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о введении санкций в отношении юридических и физических лиц России за проведение незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса и за агрессию РФ в районе Керченского пролива.

Позже Россия ввела запрет на импорт товаров из Украины. Таким образом, Кремль отреагировал на санкции, которые недавно ввела против них Украина.