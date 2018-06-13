Украинцы стали участниками популярного шоу America's Got Talent: видео выступления

Известное телевизионное шоу America's Got Talent покоряет украинская команда. Их номер "The Escape" получил четыре "да" от звездных судей.

В 13 сезоне популярного проекта America's Got Talent украинцы будут бороться за победу. В шоу команда представила эффектный номер, над которым работали Front Pictures, PROFI LTD и Red Rabbit Entertainment.

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В частности, над постановкой работали известный хореограф Константин Томильченко и режиссер Александр Братковский. Художники засветились на отечественных шоу, в частности "Танцуют все", а хореограф был автором номера Джамалы и MELOVIN'a на Евровидении.

Во время выступления главный герой постановки, которого сыграл Константин Томильченко, попадает в виртуальный мир. Сначала путешествие было интересным и безопасным, однако впоследствии он пытается спасти свою жизнь в динамическом противостоянии за выживание.

"Этот номер возник как творческий эксперимент, над которым мы начали работать еще в апреле 2017 года. Нас заинтересовала идея, что будет, если мы создадим танец в 3D-пространстве, где исполнители смогут перемещаться не только на сцене, но и над ней. Фактически свободно "летать" перед зрителями. После нескольких месяцев экспериментов мы поняли, что это не только возможно, но и может выглядеть по-настоящему увлекательно", – рассказал Константин Томильченко для "Новое время".

Смотрите видео выступления украинцев на America's Got Talent:

Звездное жюри было поражено необычным и символическим выступлением украинцев. Кроме этого, судьи отметили привлечение инновационных технологий при постановке.

Это одно из самых невероятных выступлений, что я когда-либо видела. Мне очень, очень понравилось!

– прокомментировала модель Хайди Клум.

"Увлекательно видеть вещи, которые мы на самом деле никогда раньше не видели. Словно путешествие в будущее. Это было совершенно", – добавил Саймон Коуэлл.

Получив четыре "да", украинская команда попала в следующий этап телевизионного проекта. Поэтому танцовщики поборются за победу в America's Got Talent.

Напомним, что это не первые украинцы, которые решили покорить американцев своим талантом. В 2017 году коллектив с уникальным неоновым шоу Light Balance попал в финал America's Got Talent. В шоу они заняли почетное третье место.