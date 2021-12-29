В то же время, согласно данным Минздрава, в Донецкой и Черниговской области 28 декабря превышен коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более чем на 20%. Теперь эти области "оранжевые".

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"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и сигнализирует о приближении региона к "красной" зоне. Он определяется автоматически.

Но на "оранжевом" уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

Обратите внимание! Волынская и Запорожская области перейдут из красной в желтую зону с 00:00 30 декабря.



Коронавирус в Украине / скриншот Минздрава

Ситуация с коронавирусом в Украине

В течение суток, 28 декабря, в Украине подтвердили 5 454 новых случаев заболевания коронавирусом.

В больницы госпитализировали 1 153 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. Зато выздоровели 12 352 человека.

К сожалению, от осложнений недуга умерли 307 больных. Это более чем вдвое больше, чем днем ранее, когда зафиксировали 134 летальных случая.

С начала пандемии в Украине подтвердили 3 654 690 случаев заболевания COVID-19.

С начала кампании всего удалось провести 28 186 652 прививки.

Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала