Украине в борьбе с коронавирусом помогут ООН и ВОЗ: сколько денег выделят

Украинский премьер Денис Шмыгаль встретился с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани, советники по вопросам партнерства Офиса Координатора системы ООН в Украине Олесей Огрызко и представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабихт. В рамках мероприятия они обсудили детали поддержки Украины в борьбе с коронавирусом.

Шмыгаль в Телеграме сообщил о запуске отдельного плана Гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19 в Украине. По его словам, это запуск состоялся в рамках Глобального плана организации по борьбе с коронавируса.

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Согласно плану реагирования на пандемию коронавируса в Украине, до конца 2020 года ООН планирует мобилизовать 165 миллионов долларов. Из них 84 миллиона долларов будут направлены на первоочередные нужды системы здравоохранения и еще 81 миллион долларов пойдет на преодоление социально-экономических последствий пандемии,

– заметил Шмыгаль.

В то же время совместно с Министерством здравоохранения Украины работает над разработкой Стратегического плана реагирования на пандемию COVID-19 в Украине и Всемирная организация здравоохранения, добавил премьер.

К слову, Украина также помогает миру бороться с кооронавирусом. В частности, 4 апреля в Италию вылетит бригада украинских медиков. Там они будут помогать местным врачам и набираться опыта в борьбе с инфекцией.

В своем традиционном видеообращении президент Зеленский отметил, что через две недели украинские медики вернутся. Прибудут они с очень ценным опытом и знаниями.

Речь идет о:

противодействие коронавирусу в пиковый период,

быстрое развертывание новых мест для обсервации и мобильных госпиталей.

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Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтвердили 1072 случаи COVID-19 . К сожалению, 27 человек умерли . В то же время 23 пациентов выздоровели.

. К сожалению, . В то же время Больше всего случаев зафиксировали в Киеве , а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях . Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

, а также в и . Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская. 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но С 6 апреля в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения . В частности, нельзя будет посещать спортивные площадки, нельзя будет ходить группой более чем 2 человека, также запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора.

. В частности, нельзя будет посещать спортивные площадки, нельзя будет ходить группой более чем 2 человека, также запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала