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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Украине в борьбе с коронавирусом помогут ООН и ВОЗ: сколько денег выделят

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      ООН для борьбы с коронавируса планирует предоставить Украине 165 миллионовдолларов / Getty Images

      Украинский премьер Денис Шмыгаль встретился с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани, советники по вопросам партнерства Офиса Координатора системы ООН в Украине Олесей Огрызко и представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабихт. В рамках мероприятия они обсудили детали поддержки Украины в борьбе с коронавирусом.

      Шмыгаль в Телеграме сообщил о запуске отдельного плана Гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19 в Украине. По его словам, это запуск состоялся в рамках Глобального плана организации по борьбе с коронавируса.

      К теме Эпидемия коронавируса: какую помощь уже получила Украины

      Согласно плану реагирования на пандемию коронавируса в Украине, до конца 2020 года ООН планирует мобилизовать 165 миллионов долларов. Из них 84 миллиона долларов будут направлены на первоочередные нужды системы здравоохранения и еще 81 миллион долларов пойдет на преодоление социально-экономических последствий пандемии,
      – заметил Шмыгаль.

      В то же время совместно с Министерством здравоохранения Украины работает над разработкой Стратегического плана реагирования на пандемию COVID-19 в Украине и Всемирная организация здравоохранения, добавил премьер.

      К слову, Украина также помогает миру бороться с кооронавирусом. В частности, 4 апреля в Италию вылетит бригада украинских медиков. Там они будут помогать местным врачам и набираться опыта в борьбе с инфекцией.

      В своем традиционном видеообращении президент Зеленский отметил, что через две недели украинские медики вернутся. Прибудут они с очень ценным опытом и знаниями.

      Речь идет о:

      • противодействие коронавирусу в пиковый период,
      • быстрое развертывание новых мест для обсервации и мобильных госпиталей.

      Обратите внимание Правительство Шмыгаля утвердило собственную программу действий: что она предусматривает

      Коронавирус в Украине: главное

      • По состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтвердили 1072 случаи COVID-19. К сожалению, 27 человек умерли. В то же время 23 пациентов выздоровели.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
      • С 6 апреля в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения. В частности, нельзя будет посещать спортивные площадки, нельзя будет ходить группой более чем 2 человека, также запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

      Правда і міфи про коронавірус
      Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине ВОЗ ООН Новости Украины Новости политики
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