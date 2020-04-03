Зеленский обратился к украинским врачам из-за коронавируса: главные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля традиционно обратился к украинским врачам относительно эпидемии COVID-19.

Видео с обращением Владимира Зеленского опубликовал Офис Президента Украины в фейсбуке.

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О чем говорил Зеленский: главное

О врачах из Монастыриска

Провели переговоры с Департаментом здравоохранения. Состав медицинского персонала полностью укомплектован и продолжает работать. По состоянию на сейчас в больнице есть 4 аппарата искусственной вентиляции легких . Местное управление закупит еще, соответствующий тендер размещен на ProZorro.

и продолжает работать. По состоянию на сейчас в больнице есть . Местное управление закупит еще, соответствующий тендер размещен на ProZorro. Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, продолжается работа над полным обеспечением их всем необходимым. Решается вопрос достаточного обеспечения и других больниц региона, в частности Козовского района. С этой целью сегодня на Тернопольщину отправился главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Внимание! Зеленский заявил, что следующие грузы из Китая будут в первую очередь направлены в Тернопольскую и Черновицкую области, где ситуация самая сложная.

О ситуации в городе Дубно

Из Киева отправили 1 тысячу защитных костюмов и 6 тысяч масок для медицинских работников Дубно. Но ДОЗ Ровненской области, распределяя средства среди медицинских учреждений региона, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Однако вопрос частично решили – передали защитные костюмы, и сейчас врачи скорой помощи обеспечены масками.

Я поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах. К контролю будут привлечены сотрудники СБУ. Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому,

– отметил Зеленский.

Об обращении врачей Одесского областного медцентра

Ранее это медицинское заведение не было определено как госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусом. Расширяя список, решили добавить это заведение. Но сейчас на его базе не происходит прием пациентов с подозрением на COVID-19 и лечение больных.

с подозрением на COVID-19 и лечение больных. Мы понимаем все имеющиеся там проблемы. Туда уже доставили респираторы и защитные костюмы, а состав медицинских работников усилят.

О денежной надбавке для врачей в Запорожье

В Запорожье работники экстренной медицинской помощи справедливо пожаловались на то, что их не включили в список медицинских работников, которые получат денежную надбавку за противодействие коронавирусу. Это исправили соответствующим приказом Минздрава.

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О сотрудничестве украинских и зарубежных врачей

Наши врачи регулярно контактируют с медиками Уханя . Они постоянно получают важную информацию и передовой опыт китайских коллег в противодействии коронавирусу.

. Они постоянно получают важную информацию и передовой опыт китайских коллег в противодействии коронавирусу. 4 апреля в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа. Они помогут итальянским врачам в борьбе с пандемией в этот сложный для них период. Уже через две недели наша группа вернется в Украину с очень ценным опытом и знаниями. Это – противодействие коронавирусу в пиковый период, быстрое развертывание новых мест для обсервации и мобильных госпиталей.

Что известно о коронавирусе в Италии?

Италия больше всего пострадала в результате пандемии коронавируса. По состоянию на 3 апреля от COVID-19 умерли почти 14 тысяч человек. В то же время общее количество больных коронавирусом в Италии уже превысило показатель в 115 тысяч человек. По этому показателю страна третья в мире после США и Испании. Более 18 тысяч итальянцев уже переболели коронавирусом.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Коронавирус в Украине: все, что нужно знать

По состоянию на 3 апреля в Украине зафиксировали 942 случая заражения COVID-19, среди инфицированных – 23 жертвы, еще 19 больных – выздоровели.

Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

Не работают торговые центры, кафе и рестораны, словом, все, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС.

Украинцам, у которых лабораторно подтвердили COVID-19, запретили выходить в аптеки и продуктовые магазины. Также правительство ввело обязательную самоизоляцию для людей, которым больше 60 лет.



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