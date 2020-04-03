Зеленський звернувся до українських лікарів через коронавірус: головні тези

Президент України Володимир Зеленський 3 квітня традиційно звернувся до українців щодо епідемії COVID-19. Цього разу глава держави акцентував увагу на проблемах українських медиків та озвучив, як їх вирішують.

Відео зі зверненням Володимира Зеленського 3 квітня опублікував Офіс Президента України у фейсбуці.

Важливо Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

Про що говорив Зеленський: головне

Про лікарів з Монастириська

Провели перемовини з Департаментом охорони здоров'я. Склад медичного персоналу повністю укомплектований і продовжує працювати. Станом на зараз у лікарні є 4 апарати штучної вентиляції легенів . Місцеве управління закупить ще, відповідний тендер розміщено на ProZorro.

і продовжує працювати. Станом на зараз у лікарні є . Місцеве управління закупить ще, відповідний тендер розміщено на ProZorro. Працівники забезпечені костюмами та респіраторами на найближчі дні, триває робота над повним забезпеченням їх усім необхідним. Розв'язується питання достатнього забезпечення й інших лікарень регіону, зокрема Козівського району. З цією метою сьогодні на Тернопільщину відправився головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Увага! Зеленський заявив, що наступні вантажі з Китаю будуть насамперед направлені в Тернопільську та Чернівецьку області, де ситуація найскладніша.

Про ситуацію у місті Дубно

З Києва відправили 1 тисячу захисних костюмів та 6 тисяч масок для медичних працівників Дубного. Але ДОЗ Рівненщини, розподіляючи засоби серед медичних закладів регіону, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Проте питання частково розв'язали – передали захисні костюми, і наразі лікарі швидкої допомоги забезпечені масками.

Я поставив завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у регіонах. До контролю будуть залучені співробітники СБУ. Все, що ми отримуємо, віддаємо в області. Притримувати, розподіляти серед родичів чи друзів або, ще гірше, перепродавати медичні засоби ми не дамо нікому,

– наголосив Зеленський.

Про звернення лікарів Одеського обласного медцентру

Раніше цей медичний заклад не був визначений як госпітальна база для лікування пацієнтів з коронавірусом. Розширюючи список, вирішили додати цей заклад. Але зараз на його базі не відбувається прийом пацієнтів із підозрою на COVID-19 та лікування хворих.

із підозрою на COVID-19 та лікування хворих. Ми розуміємо всі наявні там проблеми. Туди вже доставили респіратори та захисні костюми, а склад медичних працівників посилять.

Про грошову надбавку для лікарів у Запоріжжі

У Запоріжжі працівники екстреної медичної допомоги справедливо поскаржилися на те, що їх не включили до списку медичних працівників, які отримають грошову надбавку за протидію коронавірусу. Це виправили відповідним наказом МОЗ.

Зверніть увагу Зарплати лікарів та коронавірус: кому і скільки обіцяють

Про співпрацю українських та закордонних лікарів

Наші лікарі регулярно контактують з медиками Уханя . Вони постійно отримують важливу інформацію та передовий досвід китайських колег у протидії коронавірусу.

. Вони постійно отримують важливу інформацію та передовий досвід китайських колег у протидії коронавірусу. 4 квітня у межах двосторонньої взаємної допомоги до Італії вирушить українська медична група. Вони допоможуть італійським лікарям у боротьбі з пандемією у цей найскладніший для них період. Вже за два тижні наша група повернеться в Україну з дуже цінним досвідом та знаннями. Це – протидія коронавірусу в піковий період, швидке розгортання нових місць для обсервації та мобільних госпіталів.

Що відомо про коронавірус в Італії?Італія чи не найбільше постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. Станом на 3 квітня від COVID-19 померли майже 14 тисяч людей. Водночас загальна кількість хворих на коронавірус в Італії вже перевищила показник у 115 тисяч людей. За цим показником країна третя у світі після США та Іспанії. Понад 18 тисяч італійців вже перехворіли на коронавірус.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Коронавірус в Україні: все, що потрібно знати

Станом на 3 квітня в Україні зафіксували 942 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 23 жертви, ще 19 хворих – одужали.

Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

Не працюють торгові центри, кафе та ресторани, словом, все, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС.

Українцям, у яких лабораторно підтвердили COVID-19, заборонили виходити в аптеки та продуктові магазини. Також уряд ввів обов'язкову самоізоляцію людям, яким більше за 60 років.



Обмеження, які діють в умовах карантину / Інфографіка 24 каналу