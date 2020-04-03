21:15
3 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський звернувся до українських лікарів через коронавірус: головні тези

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський звернувся до українців / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський 3 квітня традиційно звернувся до українців щодо епідемії COVID-19. Цього разу глава держави акцентував увагу на проблемах українських медиків та озвучив, як їх вирішують.

      Відео зі зверненням Володимира Зеленського 3 квітня опублікував Офіс Президента України у фейсбуці.

      Важливо Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

      Про що говорив Зеленський: головне

      Про лікарів з Монастириська

      • Провели перемовини з Департаментом охорони здоров'я. Склад медичного персоналу повністю укомплектований і продовжує працювати. Станом на зараз у лікарні є 4 апарати штучної вентиляції легенів. Місцеве управління закупить ще, відповідний тендер розміщено на ProZorro.
      • Працівники забезпечені костюмами та респіраторами на найближчі дні, триває робота над повним забезпеченням їх усім необхідним. Розв'язується питання достатнього забезпечення й інших лікарень регіону, зокрема Козівського району. З цією метою сьогодні на Тернопільщину відправився головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

      Увага! Зеленський заявив, що наступні вантажі з Китаю будуть насамперед направлені в Тернопільську та Чернівецьку області, де ситуація найскладніша. 

      Про ситуацію у місті Дубно

      • З Києва відправили 1 тисячу захисних костюмів та 6 тисяч масок для медичних працівників Дубного. Але ДОЗ Рівненщини, розподіляючи засоби серед медичних закладів регіону, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Проте питання частково розв'язали – передали захисні костюми, і наразі лікарі швидкої допомоги забезпечені масками.

      Я поставив завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у регіонах. До контролю будуть залучені співробітники СБУ. Все, що ми отримуємо, віддаємо в області. Притримувати, розподіляти серед родичів чи друзів або, ще гірше, перепродавати медичні засоби ми не дамо нікому,
      – наголосив Зеленський.

      Про звернення лікарів Одеського обласного медцентру

      • Раніше цей медичний заклад не був визначений як госпітальна база для лікування пацієнтів з коронавірусом. Розширюючи список, вирішили додати цей заклад. Але зараз на його базі не відбувається прийом пацієнтів із підозрою на COVID-19 та лікування хворих.
      • Ми розуміємо всі наявні там проблеми. Туди вже доставили респіратори та захисні костюми, а склад медичних працівників посилять. 

      Про грошову надбавку для лікарів у Запоріжжі

      • У Запоріжжі працівники екстреної медичної допомоги справедливо поскаржилися на те, що їх не включили до списку медичних працівників, які отримають грошову надбавку за протидію коронавірусу. Це виправили відповідним наказом МОЗ.

      Зверніть увагу Зарплати лікарів та коронавірус: кому і скільки обіцяють

      Про співпрацю українських та закордонних лікарів

      • Наші лікарі регулярно контактують з медиками Уханя. Вони постійно отримують важливу інформацію та передовий досвід китайських колег у протидії коронавірусу.
      • 4 квітня у межах двосторонньої взаємної допомоги до Італії вирушить українська медична група. Вони допоможуть італійським лікарям у боротьбі з пандемією у цей найскладніший для них період. Вже за два тижні наша група повернеться в Україну з дуже цінним досвідом та знаннями. Це – протидія коронавірусу в піковий період, швидке розгортання нових місць для обсервації та мобільних госпіталів.

      Що відомо про коронавірус в Італії?Італія чи не найбільше постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. Станом на 3 квітня від COVID-19 померли майже 14 тисяч людей. Водночас загальна кількість хворих на коронавірус в Італії вже перевищила показник у 115 тисяч людей. За цим показником країна третя у світі після США та Іспанії. Понад 18 тисяч італійців вже перехворіли на коронавірус.

      Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

      Коронавірус в Україні: все, що потрібно знати

      • Станом на 3 квітня в Україні зафіксували 942 випадки зараження COVID-19, серед інфікованих – 23 жертви, ще 19 хворих – одужали.
      • Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • Не працюють торгові центри, кафе та ресторани, словом, все, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС.
      • Українцям, у яких лабораторно підтвердили COVID-19, заборонили виходити в аптеки та продуктові магазини. Також уряд ввів обов'язкову самоізоляцію людям, яким більше за 60 років.

      Обмеження, які діють в умовах карантину
      Обмеження, які діють в умовах карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Медицина Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Володимир Зеленський Новини політики Офіс Президента Новини Запоріжжя Лікарня Зарплата
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
      Лікування 59441
      сьогодні , 15:54 ООН прогнозує масштабний голод у світі та економічну кризу через коронавірус
      Новини світу 5692
      сьогодні , 14:35 Кількість оштрафованих за порушення карантину в рази перевищує число хворих на коронавірус
      Новини України 2890
      сьогодні , 18:02 Пенсія з 1 квітня в Україні: хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень
      Новини України 46913
      сьогодні , 17:37 Коронавірус на Вінниччині: 61 підтверджений випадок, є хворі діти
      Лікування 18453
      сьогодні , 14:33 Україна не погоджується на запропоновані бойовиками списки на обмін, – ЗМІ
      Новини України 4934
      сьогодні , 15:49 Переміщення між областями можуть обмежити: подробиці
      Новини України 6124
      сьогодні , 20:51 Новини про коронавірус 3 квітня: в Україні заборонили гуляти в парках і збиратися понад 2 людям
      Новини України 18910
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 20:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
      Женя Котик
      сьогодні , 19:40 Дефолт у травні 2020: чи чекати його в Україні та що це означає
      Юлія Поскробок
      Залиште відгук