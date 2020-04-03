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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Україні в боротьбі з коронавірусом допоможуть ООН і ВООЗ: скільки грошей виділять

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      ООН для боротьби з коронавірусом планує надати Україні 165 мільйонів доларів / Getty Images

      Український прем’єр Денис Шмигаль зустрівся з координаторкою системи ООН в Україні Оснат Лубрані, радницею з питань партнерства Офісу Координатора системи ООН в Україні Олесею Огризко та представником ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом. У межах заходу вони обговорили деталі підтримки України в боротьбі з коронавірусом.

      Шмигаль у телеграмі повідомив про запуск окремого плану Гуманітарного реагування ООН на пандемію COVID-19 в Україні. За його словами, це запуск відбувся у межах Глобального плану організації щодо боротьби з коронавірусом.

      До теми Епідемія коронавірусу: яку допомогу вже отримала Україна

      Згідно з планом реагування на пандемію коронавірусу в Україні, до кінця 2020 року ООН планує мобілізувати 165 мільйонів доларів. З них 84 мільйони доларів буде спрямовано на першочергові потреби системи охорони здоров’я та ще 81 мільйон доларів піде на подолання соціально-економічних наслідків пандемії»,
      – зауважив Шмигаль.

      Водночас спільно з Міністерством охорони здоров’я України працює над розробкою Стратегічного плану реагування на пандемію COVID-19 в Україні й Всесвітня організація охорони здоров’я, додав прем’єр.

      До слова, Україна також допомагає світу боротися з кооронавірусом. Зокрема, 4 квітня до Італії вилетить бригада українських медиків. Там вони допомагатимуть місцевим лікарям і набиратимуться досвіду у боротьбі з інфекцією.

      У своєму традиційному відеозверненні президент Зеленський зазначив, що за два тижні українські медики повернуться. Прибудуть вони з дуже цінним досвідом та знаннями.

      Мовиться про:

      • протидію коронавірусу в піковий період,
      • швидке розгортання нових місць для обсервації та мобільних госпіталів.

      Зверніть увагу Уряд Шмигаля затвердив власну програму дій: що вона передбачає

      Коронавірус в Україні: головне

      • Станом на вечір 3 квітня в Україні підтвердили ​1072 випадки COVID-19. На жаль, 27 людей померли. Водночас 23 пацієнтів одужали.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській і Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • З 6 квітня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження. Зокрема, не можна буде відвідувати спортивні майданчики, не можна буде ходити групою у понад 2 людини, також заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

      Правда і міфи про коронавірус
      Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні ВООЗ ООН Новини України Новини політики
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