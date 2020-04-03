Україні в боротьбі з коронавірусом допоможуть ООН і ВООЗ: скільки грошей виділять
Український прем’єр Денис Шмигаль зустрівся з координаторкою системи ООН в Україні Оснат Лубрані, радницею з питань партнерства Офісу Координатора системи ООН в Україні Олесею Огризко та представником ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом. У межах заходу вони обговорили деталі підтримки України в боротьбі з коронавірусом.
Шмигаль у телеграмі повідомив про запуск окремого плану Гуманітарного реагування ООН на пандемію COVID-19 в Україні. За його словами, це запуск відбувся у межах Глобального плану організації щодо боротьби з коронавірусом.
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Згідно з планом реагування на пандемію коронавірусу в Україні, до кінця 2020 року ООН планує мобілізувати 165 мільйонів доларів. З них 84 мільйони доларів буде спрямовано на першочергові потреби системи охорони здоров’я та ще 81 мільйон доларів піде на подолання соціально-економічних наслідків пандемії»,
– зауважив Шмигаль.
Водночас спільно з Міністерством охорони здоров’я України працює над розробкою Стратегічного плану реагування на пандемію COVID-19 в Україні й Всесвітня організація охорони здоров’я, додав прем’єр.
До слова, Україна також допомагає світу боротися з кооронавірусом. Зокрема, 4 квітня до Італії вилетить бригада українських медиків. Там вони допомагатимуть місцевим лікарям і набиратимуться досвіду у боротьбі з інфекцією.
У своєму традиційному відеозверненні президент Зеленський зазначив, що за два тижні українські медики повернуться. Прибудуть вони з дуже цінним досвідом та знаннями.
Мовиться про:
- протидію коронавірусу в піковий період,
- швидке розгортання нових місць для обсервації та мобільних госпіталів.
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Коронавірус в Україні: головне
- Станом на вечір 3 квітня в Україні підтвердили 1072 випадки COVID-19. На жаль, 27 людей померли. Водночас 23 пацієнтів одужали.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській і Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- З 6 квітня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження. Зокрема, не можна буде відвідувати спортивні майданчики, не можна буде ходити групою у понад 2 людини, також заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
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