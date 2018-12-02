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      Украинцы меняются: житейский пример

      747
      Служащие стали другими
      Служащие стали другими

      В современной Украине прозошли глобальные изменения. Страна постепенно приходит к европейским стандартам во многих аспектах. Чтобы не быть голословным приведу личный житейский пример.

      Дело было в Борисполе, где я живу. У меня возникла неприятная оказия – скопился долг за коммунальные платежи. Пришлось срочно бежать в пенсионный фонд, чтобы заново оформить субсидию.

      Собрался с самого утра и часам к 8 явился в пенсионный фонд. Но приключилась досадная оплошность – в пятницу, оказалось, отдел субсидий не работает. Заветный кабинет был закрыт. И пришлось бы мне, как в советское время, приходить на следующей неделе за своими справками про субсдию. Одна из сотрудниц мне прямо сказала, что приема граждан не будет:

      Подумаешь, инвалид! Вы что – один инвалид на весь Борисполь!?

      Но мы живем уже в другой стране. Не у всех, но у многих менталитет поменялся. Я подошел в приемную начальника фонда, пообщался с секретарем... И она пошла мне на встречу! Точнее, повела на встречу – взяла за руку и завела к нужной сотруднице. Та мило улыбнулась, без лишних вопросов достала распечатки новых документов с коммунальными субсидиями, перебрала их, нашла мои справки и выдала.

      В советское время такое чудо было невозможно. Если государственное учреждение закрыто – то оно закрыто! Проникнуть туда можно было разве что по блату или за взятку. Нынче положение вещей изменилось. Работницы пенсионного фонда увидели, что я инвалид, и не стали отмахиваться, мол, "приходите, когда будем работать". Просто вошли в ситуацию и помогли.

      Приятно, что в сознании украинцев произошли кардинальные изменения. И простые служащие могут в нерабочий день "переступить через букву закона" и просто так помочь простому человеку.

      Автор: Артем Шаронов

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      Автор: Блог Соцсети
      Источник: 24 Канал
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