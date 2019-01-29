Українська мова: у Варшаві є, в Одесі – під питанням

Українська мова в Україні – топова тема популістів та любителів швидкого піару. У нас багато приводів для дискусій – від етерів до членкинь, від меню у кафе до промов із трибун.

І ми з цим колись розберемося. Коли припинимо кричати про важливість української мови і просто будемо говорити українською.

От поляки, наприклад, не кричать про польську мову. І про українську не кричать, проте здогадалися щодо її доречності у Польщі. Вони тихенько, без нервів, зрозуміли, що у Варшаві є купа україномовних людей, яким було б зручно купувати квитки на міський транспорт в автоматах із україномовним меню.

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У Варшавському транспорті є великі автомати на зупинках і валідатори всередині польських автобусів та трамваїв. ЗМІ пишуть, що зараз автомати мають інтерфейс не тільки польською, а й англійською, німецькою та російською. Правда, коли я там була кілька місяців тому, то мені траплялася тільки польська та подекуди англійська. Втім, навіть цього достатньо, щоб здогадатися куди кидати гроші і звідки виповзе квиток.

Але бурмістр варшавського району Воля Кшиштоф Стшалковський вирішив зробити добро нашим заробітчанам і туристам, щоб їм було комфортніше у Варшаві:

Таке рішення полегшить життя громадянам України і покаже, що Варшава є відкритим містом, яке дбає про комфорт усіх мешканців. Ми вже готуємо інтерфейс, програмні команди українською, які ми передамо операторам квиткоматів з проханням їх додати.

Купити квиток українською можна буде вже на початку весни.

А у нас? А у нас працюють квоти на телебаченні та радіо, зростає кількість меню українською мовою у ресторанах та кафе. Це чудово. Та наше життя перетікає у електронну площину не тільки у польському транспорті.

Трохи статистики з дослідження громадського руху "Простір свободи" за 2018 рік:

Серед 250 найпопулярніших українських YouTube-каналів україномовними є лише 7,2%. Російськомовні канали становлять 65,2%. Двомовні – 16,4%, англомовні – 11,2%. За даними charts.youtube.com, серед 100 найпопулярніших пісень, музичних відео та виконавців домінує російськомовний продукт. Він складає 74%, 70% та 62% відповідно. Україномовні пісні складають 6%, 8% та 7%.

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І ще про рік, що минув, з сайту Etcetera:

Згідно з результатами дослідження громадського активіста Станіслава Свідлова, у числі 100 найпопулярніших сайтів серед українців – лише 10% україномовних. Це на 1,6% менше, ніж у 2016 році.

Повернемося до новини про можливість у найближчому майбутньому купити квиток на варшавський трамвай за допомогою україномовного інтерфейсу. Я натрапила на неї у Фейсбуці. Посилання на інформагентство і припис: "А в Одесі ще ні".

...У Празі на зупинці трамваю я не знайшла автомат із продажу квитків. Трамвай приїхав, я зайшла, але і в салоні не було нічого схожого на електронний кондуктор. Кондукторів з плоті та крові теж не було. Але були україномовні пасажири. Вони не чекали, поки я звернуся по допомогу, самі почали розмову, розказавши як працює система квиток-пасажир в Чехії. Я слухала чисту українську мову одразу кількох людей, які говорили і говорили, не втрачаючи можливості поспілкуватися з земляками.

Там, у Польщі та Чехії, берегти мову рідної землі важливо. Бо люди часто починають цінувати щось тільки тоді, коли втрачають. Сподіваюся, це не про нас.

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