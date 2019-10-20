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      Анастасия Григорова

      Унікальна технологія GreenSource: футбольні поля перетворюють дощову воду на питну

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      Футбольне поле GreenSource
      Футбольне поле GreenSource / Фото Greensourcenpc

      Вчені поєднали, здавалося б, не поєднувані речі...

      Дефіцит води – це явище природне або спричинене людиною. Хоча на цій планеті достатньо прісної води, яка може задовольнити потреби всіх мешканців, вона розподіляється нерівномірно, а країни, що розвиваються, мають недостатню водну інфраструктуру. Більше того, видобуток, сільське господарство та промислова діяльність спричиняють забруднення підземних вод.

      Супертехнологія: На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі

      Всесвітній фонд природи Південної Африки (WWF) підрахував, що 14 мільйонів південноафриканців не мають доступу до належних санітарних умов життя в країні, де середньорічна кількість опадів становить 49 см (це менше половини середнього показника в усьому світі).

      Голландські інженери, які відвідували Південну Африку під час чемпіонату світу з футболу 2010 року, помітили дві речі: любов південноафриканців до футболу та дефіцит води у країні.

      Заняття спортом надають важливих переваг людям у всьому світі, починаючи від поліпшення фізичної форми та здоров'я до розвитку командного духу. Високоякісні спортивні майданчики сприяють здоров’ю та щастю людини. Який кращий спосіб поєднати це з водними викликами, з якими ми стикаємось сьогодні?

      Щоб мати можливість займатися спортом, потрібно поле, яке швидко висихає після дощу. До цих пір спортивні майданчики були розроблені для того, щоб стікати воду і якнайшвидше виводити її за межі місця. GreenSource – технологія, створена після візиту нідерланців до Південної Африки, цього не робить. GreenSource не забирає цінну дощову воду за межі майданчика, а зберігає її під ігровою поверхнею, щоб вона була доступна для всіх можливих цілей використання пізніше.

      Технологія GreenSource

      GreenSource збирає як дощову, так і свердловину, а її високотехнологічні ультрафільтраційні установки здатні просіювати забруднення з метою забезпечення постачання чистої води для громади.

      Технологія майбутнього: Пластикова школа з відходів – реальність ХХІ століття

      На полях можна зберігати та очищати до 17 мільйонів літрів дощової води щорічно або майже 2000 літрів на годину. А діти використовують майданчики для гри у футбол.

      Збудники хвороб – або шкідливі організми – видаляються з води за допомогою мембрани, яка по суті просіює шкідливі частинки у воді, – сказала Пейдж Альбін, один з координаторів GreenSource в Південній Африці.



      Мембрани, що просіюють шкідливі частини з дощової води

      До кінця року GreenSource планує розширитись у 13-ти школах по всій країні та сподівається найближчим часом впровадити цю технологію в інші країни Африки.


      Будівництво футбольного майданчику

      Під штучним газоном дощову воду забирають, зберігають і потім закачують у фільтруючий пристрій, що зберігається в контейнері поряд з полем.


      Вода випробовується до початку будівництва полів. Ми не працюємо в районах, де чиста питна вода вже доступна, – сказав Альбін.

      В даний час 56% систем, що фільтрують стічні води в країні, позначені як такі, що знаходяться в "поганому або критичному стані", за даними Федерації сталого довкілля, яка проводить кампанію проти забруднення води.

      Технологія GreenSource також може бути вбудована під дороги, покрівлі та ґрунт, надаючи потенціал для масштабних фільтраційних поверхонь.

      Міністерство водних ресурсів та санітарії Південної Африки заявило, що планує створити незалежний регулятор для поліпшення управління водними ресурсами в країні. В даний час, кожне родовище забезпечує водою приблизно 2400 особи.

      Футбольне поле GreenSource: дивіться відео

      Передова технологія: Пластикові дороги – революція у будівництві

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Григорова
      Теги: Новости Спорта Спорт Публикации Новости Техно Техно
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