Женщина родила в салоне собственного авто 11-го ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

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Подробности инцидента

Приблизительно в 03:35 40-летняя женщина позвонила в "скорую" и сообщила, что у нее происходят обильные роды. Она рожала ребенка в автомобиле по дороге в больницу в Заречном.

Медики прибыли в автомобиль на трассе уже через 9 минут после звонка. К их удивлению, в салоне были не только роженица и ее муж, но и новорожденная девочка.

По словам роженицы, она почувствовала боль в животе и сразу отправилась с мужем в больницу, поскольку медики определили срок рождения ребенка 13 января. Однако супруги не успели доехать до медучреждения.

Да, женщина родила девочку до приезда "скорой". Бригада сразу осмотрела пациентку и перерезала пуповину.

Роженица чувствовала себя хорошо. характеристики гемодинамики были в пределах нормы. Пациентка жалоб не выражала,

– сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи.

После оказания медицинской помощи роженице и новорожденной согласно протоколам, бригада "экстренки" госпитализировала женщину в родильное отделение Заречненской многопрофильной больницы.

В каком состоянии младенец

К счастью, девочка родилась здоровой. Кроме нее, в семье еще 10 детей – 9 мальчиков и еще одна девочка.