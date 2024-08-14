Тело 34-летней украинки нашли в озере Иль, что в городе Сьон, на глубине 35 метров. Сейчас полиция разыскивает причастных к убийству.

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В Швейцарии убили женщину из Черновцов

Швейцарское медиа 24heures 7 августа сообщило, что 6 августа в полицию позвонили местные жители города Сьон. Они обнаружили на берегу личные вещи человека, однако рядом никого не было. Полиция сразу прибыла на место и начала поиски.

Водолазы в течение нескольких часов продолжали поиски и только к вечеру нашли тело погибшей. Сейчас открыто уголовное производство, полиция продолжает искать причастных к убийству.

Впоследствии стало известно, что украинка исчезла в ночь с воскресенья на понедельник – с 4 на 5 августа. Местные жители рассказали, что погибшая женщина постоянно передвигалась с помощью костыля.

В комментарии местному СМИ "Молодой буковинец" одноклассница погибшей Марина Марчук рассказала, что женщину звали Татьяна Терешкова. Женщина переехала в Швейцарию из Черновцов в 2023 году.

Погибшая родилась и жила в Черновцах, и вскоре ей должно было исполниться 35 лет. Женщина нуждалась в медицинской помощи, которую могли предоставить только за рубежом, поэтому вместе с братом и вынуждена была поехать в Швейцарию. Так, Татьяна имела серьезную травму и готовилась к сложной операции на тазовой кости.

С 2015 года Татьяна постоянно ходила с помощью костылей, у нее была тяжелая травма. Татьяна была человеком с инвалидностью 2 группы и вдовой военного медика. 4 августа 2024 года она, вероятно, была убита на озере Иль в городе Сьон. Ее жестоко избили и утопили. Тело было найдено на глубине 35 метров,

– рассказала одноклассница погибшей.

Марина Марчук добавила, что в течение многих лет дружила с Татьяной. Сейчас одноклассница обратилась в МИД Украины и Посольство Украины в Швейцарии для того, чтобы это дело получило огласку.

Сейчас погибшую украинку уже кремировали в Швейцарии. Сейчас одноклассница погибшей прилагает усилия, чтобы вернуть прах Татьяны в Украину для захоронения.